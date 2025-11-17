قازاقستان ەستون كومپانيالارىنا قولداۋ كورسەتۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - ەلوردا قازاقستان-ەستونيا بيزنەس فورۋمى وتەدى. بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريسپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق - سەرىكتەستىگىمىزدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى. ساۋدا اينالىمىمىزدىڭ ازداعان تومەندەۋىنە قاراماستان ءبىز ۇمىتپەن قاراپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرىمىزدى ەكى ەسەگە ارتتىرۋدى جانە ەكونوميكالىق قاتىناسىمىزدى نىعايتۋدى كۇتەمىز. بۇگىندە 80 نەن استام ەستون كومپانياسى قازاقستاندا، اسىرەسە، لوگيستيكا، پوشتا قىزمەتتەرى جانە ساموكات كولىگىن جالعا بەرۋ سالالارىندا تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. ءسىزدىڭ دەلەگاتسياڭىزدا بيزنەس وكىلدىكتەرىنىڭ بولۋى ەلىمىزبەن ارىپتەستىككە دەگەن تەرەڭ قىزىعۋشىلىقتى كورسەتەدى. ال ءبىز ءوز تاراپىمىزدان كومپانيالارىڭىزعا قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان-ەستونيا بيزنەس-فورۋمى ىنتىماقتاستىق مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتىپ، جاڭا سەرىكتەستىككە جول اشادى دەپ ۇمىتتەنەتىنىن ايتتى.
- ەرتەڭ جانە ارعى كۇنى بيزنەس-فورۋم اياسىنداعى كۇنى ىنتىماقتاستىق مۇمكىندىكتەرىن تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. قازاقستان ەستون ينۆەستورلارىنا سيفرلىق يننوۆاتسيالار، كولىك، لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، سيرەك مينەرالدار، ىلگەرى ءوندىرىس، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە باسقا دا سالالارعا ينۆەستيتسيا سالۋ ءۇشىن اشىق، بولجامدى جانە قولايلى جاعدايلار ۇسىنۋعا دايىن، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريستى قارسى العان ەدى.