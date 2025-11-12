قازاقستان - رەسەيدىڭ وداقتاسى، ستراتەگيالىق سەرىكتەسى جانە تاتۋ كورشىسى - ۆلاديمير پۋتين
ماسكەۋ. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەيگە ساپارىنىڭ قۇرمەتىنە كرەملدە مەملەكەتتىك قابىلداۋ وتكىزگەن رەسەي باسشىسى ۆلاديمير پۋتين قازاقستاندى رەسەيدىڭ وداقتاسى، ستراتەگيالىق سەرىكتەسى جانە تاتۋ كورشىسى دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قازاقستان - رەسەيدىڭ وداقتاسى، ستراتەگيالىق سەرىكتەسى جانە تاتۋ كورشىسى. ءبىز بۇل ەلمەن دوستىققا، ءوزارا سەنىم مەن قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن كوپجوسپارلى جانە تەڭقۇقىلى قارىم-قاتىناس قۇرىپ جاتىرمىز، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
قارسى الۋ راسىمىنەن كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوز وتكىزدى.
كەلىسسوز بارىسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەي - جاقىن سەرىكتەس، دوستاس ءارى وداقتاس ەلدەر ەكەنىن ايتتى.
كەيىننەن ەكى ەل باسشىسى كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.
بۇدان بولەك مەملەكەتتەر باسشىلارى ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىستى.
سونداي- اق، قازاقستان-رەسەي تاراپى قوسىمشا 13 كەلىسىمگە قول قويدى.