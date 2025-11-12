ق ز
    21:34, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان - رەسەيدىڭ وداقتاسى، ستراتەگيالىق سەرىكتەسى جانە تاتۋ كورشىسى - ۆلاديمير پۋتين

    ماسكەۋ. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەيگە ساپارىنىڭ قۇرمەتىنە كرەملدە مەملەكەتتىك قابىلداۋ وتكىزگەن رەسەي باسشىسى ۆلاديمير پۋتين قازاقستاندى رەسەيدىڭ وداقتاسى، ستراتەگيالىق سەرىكتەسى جانە تاتۋ كورشىسى دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    - قازاقستان - رەسەيدىڭ وداقتاسى، ستراتەگيالىق سەرىكتەسى جانە تاتۋ كورشىسى. ءبىز بۇل ەلمەن دوستىققا، ءوزارا سەنىم مەن قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن كوپجوسپارلى جانە تەڭقۇقىلى قارىم-قاتىناس قۇرىپ جاتىرمىز، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.

    قارسى الۋ راسىمىنەن كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوز وتكىزدى.

    كەلىسسوز بارىسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەي - جاقىن سەرىكتەس، دوستاس ءارى وداقتاس ەلدەر ەكەنىن ايتتى.

    كەيىننەن ەكى ەل باسشىسى كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.

    بۇدان بولەك مەملەكەتتەر باسشىلارى ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI قازاقستان - رەسەي ءوڭىرارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىستى.

    سونداي- اق، قازاقستان-رەسەي تاراپى قوسىمشا 13 كەلىسىمگە قول قويدى.

