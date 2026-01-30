قازاقستان قىتاي كولىكتەرىن ەڭ كوپ ساتىپ الاتىن 10 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قىتايدا وندىرىلگەن اۆتوكولىكتەردى ەڭ كوپ ساتىپ الاتىن الەمدەگى ون ەلدىڭ قاتارىنا قوسىلدى.
سوڭعى جىلدارى وتاندىق نارىقتا قىتايلىق برەندتەردىڭ ۇلەسى ايتارلىقتاي ارتتى. بۇعان قولجەتىمدى باعا، زاماناۋي ديزاين جانە باي كومپلەكتاتسيا نەگىزگى فاكتور بولىپ وتىر. الايدا كولىك ساپاسىنا قاتىستى قوعامدا ءالى دە ەكىۇداي پىكىر بار.
ءماجىلىس دەپۋتاتى نۇرتاي سابيليانوۆ بۇل ماسەلە بويىنشا ناقتى باعا بەرۋگە اسىقپايتىنىن ايتادى. ونىڭ سوزىنشە، ءوزى كولىك جۇرگىزبەگەندىكتەن، قىتايلىق اۆتوكولىكتەردىڭ ساپاسىن جەكە تاجىريبەسىنە سۇيەنىپ باعالاۋ قيىن.
مەن ءوزىم كولىك ايداي المايمىن، ەشقاشان ايداپ كورمەگەنمىن. وسى جاسىما كەلگەنشە بىردە-ءبىر كولىكتى ءوز اتىما راسىمدەپ، جۇرگىزىپ كورگەن جوقپىن. سوندىقتان قىتاي كولىكتەرىنىڭ ساپاسىنا ناقتى پىكىر ايتۋ مەن ءۇشىن قيىن، - دەدى دەپۋتات.
ال ءماجىلىس دەپۋتاتى ارداق نازاروۆ قىتاي كولىكتەرىنىڭ سىرتقى كەلبەتى مەن تەحنولوگيالىق جابدىقتالۋىن جوعارى باعالاعانىمەن، ساپا تۇرعىسىنان ءالى دە كەمشىلىكتەر بار ەكەنىن العا تارتادى.
قازىر كوڭىلىم تولمايدى. كولىكتەرى وتە ادەمى، بارلىق كومفورت بار. ءبىراق قىتايعا جاپونيا مەن كورەيا دەڭگەيىنە جەتۋ ءۇشىن تاعى شامامەن ون جىل قاجەت سياقتى. ساپا جاعىنان السىزدەۋ، ەسەسىنە كومفورت تۇرعىسىنان وتە كۇشتى، - دەدى ول.
ءوز كەزەگىندە حالىق قالاۋى ەرمۇرات ءباپي قىتاي كولىكتەرىن تىكەلەي ايداپ كورمەگەنىن، دەگەنمەن تەحنيكالىق دامۋ قارقىنىن جوعارى باعالايتىنىن ايتتى.
قىتايدىڭ كولىكتەرىن ايداپ كورگەن جوقپىن. ءبىراق كورشى ەل بولعان سوڭ ءارى باعاسى قازىرگى نارىق تالاپتارىنا ساي. ماسەلەن، رەسەيدىڭ كولىكتەرىمەن سالىستىرعاندا، بۇلار الدەقايدا دامىعان، تەحنيكالىق تۇرعىدا مىقتى، - دەيدى.
ال ايتۋار قوشمامبەتوۆ قىتاي اۆتونارىعىنداعى سوڭعى ون جىلداعى سەرپىندى وزگەرىستەرگە نازار اۋدارادى. ونىڭ ايتۋىنشا، قىتايلىق اۆتوكولىكتەر بۇگىندە تەك باعا ەمەس، ساپا مەن ديزاين جاعىنان دا باسەكەگە قابىلەتتى بولا باستاعان.
مەن ءوزىم كولىك ايدامايمىن. ۇيدەگى جولداسىمنىڭ كولىگى - قازاقستاندا جاسالعان. دەگەنمەن قىتاي سوڭعى ون جىل ىشىندە وتە ۇلكەن قادام جاسادى. كولىكتەرى ساپا، ديزاين، تەحنولوگيا جاعىنان ايتارلىقتاي مىقتالىپ كەلەدى، - دەدى ول.
ساراپشىلار دا قىتاي كولىكتەرىنىڭ ساپاسى مەن تەحنولوگياسىن وڭ باعالاۋدا. «جالپى جول» جول قاۋىپسىزدىگى قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى ارسەن شاكۋوۆ بۇگىنگى قىتاي كولىكتەرىنىڭ ساپاسىن الەمدىك ستاندارتپەن سالىستىردى.
قازىرگى تاڭدا قىتايدا جينالاتىن كولىكتەردىڭ ساپاسى وتە جاقسى دەۋگە بولادى. مۇنى قازاقستاندا عانا ەمەس، بۇكىل الەم بويىنشا ساتىلىم كولەمىنىڭ ارتۋى دالەلدەپ وتىر. سەبەبى قىتايلىق برەندتەردىڭ ارتىندا Volvo ،Mercedes-Benz ،BMW سياقتى الەمدىك الىپتار تۇر. بۇل كومپانيالار ءوز بيزنەستەرىن تىكەلەي قىتايعا كوشىردى. سول ارقىلى ءارى اتاقتى برەندتەر، ءارى قىتايدا اشىلعان سۋببرەندتەر ساپالى كولىكتەر شىعارا الادى. ەڭ باستىسى - قۇراستىرۋ ساپاسى الەمدىك وندىرۋشىلەردىڭ ستاندارتتارىنا ساي قاتاڭ باقىلانادى، - دەيدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، قىتاي اۆتونارىعى تەك ارزان سەگمەنتپەن شەكتەلمەي، تەحنولوگيالىق ءارى ساپالى ءونىم ۇسىنۋعا بەت بۇرعان. قازاقستان نارىعىندا بۇل ءۇردىس ايقىن بايقالادى: قىتاي كولىكتەرى باعا، ديزاين جانە كومپلەكتاتسيا بويىنشا تارتىمدى، ءارى تەحنيكالىق تۇرعىدان باسەكەگە قابىلەتتى بولىپ وتىر. الداعى جىلدارى ولاردىڭ نارىقتاعى ۇلەسى ودان ءارى ءوسىپ، باسەكەلەستىكتى كۇشەيتەدى دەپ كۇتىلۋدە.
el.kz