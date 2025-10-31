قازاقستان قۇراماسى جاس وسپىرىمدەر ازياداسىن ۇزدىك ۇشتىكتە تۇيىندەدى
استانا. KAZINFORM - باحرەين استاناسى ماناما قالاسىندا وتكەن جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى قاي ورىنعا يە بولعانى انىقتالدى.
وتانداستارىمىز ءدۇبىرلى دودادا 24 التىن، 29 كۇمىس، 40 قولا مەدال الدى. ناتيجەسىندە قازاقستاندىق سپورتشىلار ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
ازيا ويىندارىندا قىتاي (63-49-35) كوش باسىندا تۇرسا، ەكىنشى ورىنعا وزبەكستان قۇراماسى (37-16-28) جايعاستى.
العاشقى وندىقتا تۇرعان قۇرامالار:
1. قىتاي - 63-49-35 (147)؛
2. وزبەكستان - 37-16-28 (81)؛
3. قازاقستان - 24-29-40 (93)؛
4. يران - 22-18-36 (76)؛
5. تايلاند - 15-15-18 (48)؛
6. ءۇندىستان - 13-18-17 (48)؛
7. گونكونگ - 13-13-10 (36)؛
8. ب ا ءا - 12-9-10 (31)؛
9. سولتۇستىك كورەيا - 8-5-2 (15)؛
10. قىتايلىق تايبەي - 7-9-24 (40).
جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا ويىندارى 22-30-قازان ارالىعىندا وتكىزىلدى.
ەسكە سالساق، دزيۋدودان قازاقستان قۇراماسى جاس وسپىرىمدەر ازياداسىن 14 مەدالمەن اياقتادى.