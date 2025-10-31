ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:44, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان قۇراماسى جاس وسپىرىمدەر ازياداسىن ۇزدىك ۇشتىكتە تۇيىندەدى

    استانا. KAZINFORM - باحرەين استاناسى ماناما قالاسىندا وتكەن جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى قاي ورىنعا يە بولعانى انىقتالدى.

    ا
    Фото: Сали Сабиров / ҰОК

    وتانداستارىمىز ءدۇبىرلى دودادا 24 التىن، 29 كۇمىس، 40 قولا مەدال الدى. ناتيجەسىندە قازاقستاندىق سپورتشىلار ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.

    ازيا ويىندارىندا قىتاي (63-49-35) كوش باسىندا تۇرسا، ەكىنشى ورىنعا وزبەكستان قۇراماسى (37-16-28) جايعاستى.

    العاشقى وندىقتا تۇرعان قۇرامالار:

    1. قىتاي - 63-49-35 (147)؛

    2. وزبەكستان - 37-16-28 (81)؛

    3. قازاقستان - 24-29-40 (93)؛

    4. يران - 22-18-36 (76)؛

    5. تايلاند - 15-15-18 (48)؛

    6. ءۇندىستان - 13-18-17 (48)؛

    7. گونكونگ - 13-13-10 (36)؛

    8. ب ا ءا - 12-9-10 (31)؛

    9. سولتۇستىك كورەيا - 8-5-2 (15)؛

    10. قىتايلىق تايبەي - 7-9-24 (40).

    جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا ويىندارى 22-30-قازان ارالىعىندا وتكىزىلدى.

    ەسكە سالساق، دزيۋدودان قازاقستان قۇراماسى جاس وسپىرىمدەر ازياداسىن 14 مەدالمەن اياقتادى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار