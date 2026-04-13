16:43, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
قازاقستان ۇ ق ش ۇ اياسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا دايىن - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى تاالاتبەك ماسادىكوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
تاالاتبەك ماسادىكوۆ قاسىم-جومارت توقايەۆقا ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى لاۋازىمىنداعى جوسپارىن تانىستىردى.
كەزدەسۋدە ۇيىم قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا، سونىڭ ىشىندە تۇراقتى جۇمىس ورگاندارىنىڭ مىندەتتەرىنە قاتىستى كوپتەگەن ماسەلە تالقىلاندى.
- مەملەكەت باسشىسى ۇيىمدى ودان ءارى دامىتۋعا ارنالعان ءبىرقاتار ۇسىنىسىمەن ءبولىسىپ، قازاقستان تاراپى ۇ ق ش ۇ اياسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
