قازاقستان موبيلدى ينتەرنەت جىلدامدىعى بويىنشا نەشىنشى ورىندا
استانا. قازاقپارات - Speedtest جاھاندىق يندەكسى 2025-جىلدىڭ ەكىنشى جارتىجىلدىعىندا ەڭ جىلدام ينتەرنەتى بار ەلدەردىڭ رەيتينگىن جاريالادى. موبيلدى ينتەرنەت جىلدامدىعى بويىنشا قازاقستان 45-ورىنعا جايعاسقان.
بۇل وتكەن رەيتينگپەن سالىستىرعاندا 1 ورىنعا جوعارى. سالىستىرمالى تۇردە قازاقستان كانادا (46-ورىن)، يتاليا (50)، يسپانيا (52)، گەرمانيا (56)، ۇلى بريتانيا (57)، جاپونيا (64) سىندى دامىعان مەملەكەتتەردى ارتقا تاستاعان.
ال قالالار تىزىمىندە استانا مەن الماتى قاتار تۇر. موبيلدى ينتەرنەت جىلدامدىعى بويىنشا استانا بەس پوزيتسياعا تومەندەپ، 62-ورىنعا تۇسسە، الماتى ەكى ساتىعا شەگىنىپ، 63-ورىندى يەلەنگەن. استاناداعى ورتاشا جۇكتەۋ جىلدامدىعى - سەكۋندىنا 132,13 مەگابيت، ال الماتىدا - 130,72 مەگابيت.
فيكساتسيالانعان كەڭجولاقتى ينتەرنەت جىلدامدىعى رەيتينگىندە جاعداي ناشارلاۋ. قازاقستان الەمدىك رەيتينگتە 89- ورىندا تۇر. دەسەك تە، بۇل وعان دەيىنگى ناتيجەدەن 1 ساتىعا جوعارى. مۇندا ەكىنشى جارتى جىلدىقتاعى ورتاشا جىلدامدىق 82,47 مەگابيت/س بولعان.
ال موبيلدى ينتەرنەت جىلدامدىعى بويىنشا ۇزدىك مەملەكەتتەر تومەندەگىدەي:
1. بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى - 652,87 مبيت/س؛
2. قاتار - 515,23 مبيت/س؛
3. كۋۆەيت - 384,40 مبيت/س.
4. برازيليا - 251,55 مبيت/س.
5. بولگاريا - 237,03 مبيت/س.
ايتا كەتەيىك، بيىل العاشقى جارتىجىلدىقتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا موبيلدى ينتەرنەت ساپاسى رەيتينگىندە قازاقستان 47-ورىندى يەلەنگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ ناتيجەسىمەن سالىستىرعاندا 10 ساتىعا جوعارى.
بۇعان دەيىن اباي وبلىسىنداعى 10 اۋىل جىل سوڭىنا دەيىن ينتەرنەتكە قوسىلاتىنىن حابارلاعان ەدىك.