قازاقستان مۇناي-گاز حيمياسىنداعى ءوندىرىستى 2 ەسە ارتتىرادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلورداداعى «KAZNEFTEGAZSERVICE-2026» كونفەرەنسياسىندا ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مۇناي-گاز-حيميا جانە تەحنيكالىق رەتتەۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى تەمىرلان ۇركىمبايەۆ مۇناي-گاز حيمياسى سالاسىنداعى ستراتەگيالىق باسىمدىقتاردى تانىستىردى.
سەكتوردى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتى - شيكىزاتقا تاۋەلدىلىكتەن ارىلىپ، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم وندىرۋگە كوشۋ. قر ەنەرگيتكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، كەيىنگى جىلدارى سالادا تۇراقتى ءوسىم بايقالدى: مۇناي-گاز حيمياسى ونىمدەرىنىڭ كولەمى 2023-جىلى 358 مىڭ توننا بولسا، 2025-جىلى 619 مىڭ تونناعا جەتكەن. بۇل كورسەتكىش 2030-جىلعا قاراي 1220 مىڭ تونناعا جەتەدى دەپ جوسپارلانعان.
بۇل ءوسىمنىڭ نەگىزىن ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالار قۇرايدى. 2022-جىلى اتىراۋدا پوليپروپيلەن وندىرەتىن العاشقى ينتەگراتسيالانعان گاز-حيميا كەشەنى KPI ىسكە قوسىلدى. ونىڭ ءوندىرىس كولەمى 2025-جىلى 375 مىڭ تونناعا جەتكەن.
تەمىرلان ۇركىمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەل تاريحىنداعى ەڭ ءىرى جوبالاردىڭ ءبىرى - جىلىنا 1,250 ميلليون توننا پوليەتيلەن شىعاراتىن «پوليەتيلەن» زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى بەلسەندى ءجۇرىپ جاتىر. اتالعان زاۋىتتى ىسكە قوسۋ 2029-جىلعا جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار پاۆلودار وبلىسىندا الكيلات وندىرەتىن زاۋىت سالىنىپ جاتىر. بۇدان بولەك، كارباميد (880 مىڭ توننا) جانە بۋتاديەن (340 مىڭ توننا) ءوندىرۋ جوبالارى دا قاتار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. مۇناي-گاز حيمياسىن دامىتۋدىڭ 2030-جىلعا دەيىنگى جول كارتاسى اياسىندا نەگىزگى ءتورت ءىرى جوباعا سالىناتىن ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 12 ميلليارد ا ق ش دوللارى. بۇل شامامەن 2,4 مىڭ تۇراقتى جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مينيسترلىك مۇناي-گاز حيمياسى سالاسىنداعى زاڭنامالىق رەتتەۋدى كۇشەيتۋگە جانە جەرگىلىكتى قامتۋدى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا «مۇناي-گاز حيمياسى ونەركاسىبى تۋرالى» زاڭ جوباسى ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل زاڭ كاسىپورىندارعا شيكىزات بازاسىنا تەڭ قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، جاڭا ينۆەستيتسيالار تارتۋعا جانە سالانىڭ تۇراقتى دامۋىن قولداۋعا باعىتتالعان.
سونداي-اق، وتاندىق كومپانيالاردى ءىرى جوبالارعا تارتۋ جانە حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن ارنايى جۇمىس توبى قۇرىلدى. بۇل توپ يسپانيالىق Tecnicas Reunidas جانە يتاليالىق Maire Tecnimont سياقتى حالىقارالىق EPC- مەردىگەرلەرمەن ىنتىماقتاستىقتى ۇيلەستىرىپ، جوبالاردى ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋعا جاعداي جاسايدى.
وسى ىنتىماقتاستىق اياسىندا كادرلاردى دايارلاۋ باعدارلامالارى ىسكە قوسىلدى. 2025-جىلدىڭ شىلدە ايىنان باستاپ 35 قازاقستاندىق تۇلەك يسپانيادا وقىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، Maire Tecnimont كومپانياسىمەن سەرىكتەستىك نەگىزىندە قازاقستاندا ت م د مەن كاۆكاز ەلدەرىنە قىزمەت كورسەتەتىن وڭىرلىك ينجەنەرلىك-ونەركاسىپتىك حاب قۇرىلىپ جاتىر.
بۇل باستامالار ەلدە تۇراقتى ينجەنەرلىك كادرلىق الەۋەت قالىپتاستىرۋعا جانە مۇناي-گاز حيمياسى سالاسىنىڭ تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا مۇناي-گاز حيمياسى تۋرالى زاڭ جوباسى قاشان پارلامەنتكە ەنگىزىلەتىنىن ايتتى.