قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان قانداي كەلىسىمدەر جاسادى
استانا. KAZINFORM - كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەردار بەردىمۇحامەدوۆ بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
سودان سوڭ مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرى مىناداي ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتاردى الماستى:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتى اراسىندا مادەني-گۋمانيتارلىق سالا بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتى اراسىندا كوشى-قون سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مەن تۇرىكمەنستاننىڭ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى اراسىندا زەينەتاقىمەن قامتاماسىز ەتۋ سالاسى بويىنشا اقپاراتتىق ىقپالداستىق تۋرالى كەلىسىم؛
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگى مەن تۇرىكمەنستاننىڭ ادىلەت مينيسترلىگى اراسىندا قۇقىقتىق سالاداعى ءوزارا تۇسىنىستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن تۇرىكمەنستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اراسىندا ۆەتەريناريا سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
6. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ۇلتتىق اگرارلىق عىلىمي ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى مەن تۇرىكمەنستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى استىق داقىلدارى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
7. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن تۇرىكمەنستان اراسىندا كولىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋ جونىندەگى 2026-2027-جىلدارعا ارنالعان بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جوسپارى؛
8. قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن تۇرىكمەنستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە مەديتسينالىق ونەركاسىپ مينيسترلىگى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ 2026-2027-جىلدارعا ارنالعان نەگىزگى ءىس-شارالار جوسپارى؛
9. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمدىگى مەن تۇرىكمەنستاننىڭ بالقان ءۋالاياتى اكىمشىلىگى اراسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، عىلىمي-تەحنيكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ سالاسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
10. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى مەن تۇرىكمەنستاننىڭ عىلىم اكادەمياسى اراسىندا عىلىم سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
11. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى» ش ج ق ر م ك مەن تۇرىكمەنستاننىڭ تەلەۆيزيا، راديو حابار تاراتۋ جانە كينەماتوگرافيا جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتى اراسىندا اقپاراتتىق سالا بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىن «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتادى.