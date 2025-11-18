قازاقستان مەن ەستونيا بيزنەس فورۋمدا 517 ميلليون دوللارلىق كەلىسىمدەرگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن الار كاريس قازاقستان-ەستونيا بيزنەس فورۋمىندا ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن ەستونيانىڭ ىسكەرلىك توپ وكىلدەرى قاتىسىپ جاتقان بيزنەس-فورۋم ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىقپالداستىقتى جانداندىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كولىك- لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ، قارجى جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىنداعى ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارىنا توقتالدى.
سونداي-اق ەلىمىزدە ەستونيالىق بيزنەستىڭ كەڭەيۋىنە جان-جاقتى قولداۋ بىلدىرۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
جيىندا ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريس تە ءسوز سويلەدى.
بيزنەس-فورۋم اياسىندا ەكى ەل كومپانيالارى جالپى قۇنى 517 ميلليون دوللاردان اساتىن 11 كوممەرتسيالىق قۇجاتقا قول قويدى.
بۇدان بۇرىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريستى قارسى العانىن جازعان ەدىك.
كەيىننەن قازاقستان مەن ەستونيا پرەزيدەنتتەرى كەلىسسوز جۇرگىزدى.
پرەزيدەنت قازاقستان ەستونيانى بالتىق وڭىرىندەگى، سونداي-اق جالپى ەۋروپالىق وداقتاعى وتە ماڭىزدى ارىپتەس رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
ءوز كەزەگىندە ەستونيا پرەزيدەنتى قازاقستان ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا ايتارلىقتاي العا جىلجىعانىن ايتتى.
سونىمەن قاتار قازاقستان ستۋدەنتتەرى ەستونيا ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن تاعىلىمدامادان وتەتىنى بەلگىلى بولدى.