قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - اقوردا قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزگەنىن مالىمدەدى.
كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكى ەل اراسىندا بۇگىندە ەشقانداي تۇيتكىل جوق ەكەنىن العا تارتتى.
- قۇرمەتتى ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ، ەڭ الدىمەن، ماسكەۋگە، وسىناۋ قاسيەتتى جەرگە تابانىم تيگەن ساتتەن باستاپ كورسەتىلگەن ەرەكشە سىي-قۇرمەت ءۇشىن سىزگە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. جاڭا عانا پروتوكول اسپەكتىلەرى جونىندە ايتىلدى. شىن مانىندە، رەسەي استاناسىنداعى ىستىق ىقىلاس مەنى قاتتى تاڭعالدىردى ءارى قۋانتتى. ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك، وداقتاستىق قاتىناستار سيپاتىنا يە. بارلىق باعىتتا بىرلەسە جۇمىس اتقارىپ كەلەمىز. مەملەكەتتەرىمىز اراسىندا ەشقانداي تۇيتكىل جوق. ماسەلە تۋىنداعان كۇننىڭ وزىندە پرەزيدەنتتەر مەن ۇكىمەتتەر باسشىلارىنىڭ كۇش-جىگەرى ارقاسىندا وڭ شەشىمىن تابادى. ءسىزدىڭ شاقىرۋىڭىزدى زور ىقىلاسپەن قابىل الدىم. راسىندا، بۇگىن بەيرەسمي جاعدايدا پىكىر الماسامىز. مەنىڭ وزىڭىزبەن تالقىلاعىم كەلەتىن ءبىراز پىكىر-پايىمىم بار، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ال رەسەي باسشىسى ۆلاديمير پۋتين شەكارالاس ەكى ەلدىڭ ۇدايى بايلانىستا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى، ەڭ الدىمەن، سىزگە ۋاقىت تاۋىپ، كەلىسكەنىمىزدەي، مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەنىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. بۇعان شىن جۇرەكتەن قۋانىشتىمىن. ارينە، ءبىز ۇدايى بايلانىستامىز. الايدا مەملەكەتارالىق قاتىناستاردا مۇنداي پروتوكولدىق دۇنيەلەر دە ماڭىزدى. بۇگىن بەيرەسمي جاعدايدا كەزدەسىپ، بارلىق وزەكتى ماسەلە بويىنشا اڭگىمەلەسەمىز. ال ەرتەڭ ارىپتەستەرمەن بىرگە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ كۇن ءتارتىبىن قاراستىرامىز جانە پەرسپەكتيۆتى باعىتتارعا نازار اۋدارامىز. جالپى العاندا، ءبىز وسى جىلدى وتە جاقسى ناتيجەلەرمەن اياقتايمىز، سونداي-اق تاياۋ كەلەشەككە ارنالعان جوسپاردى ورىندايمىز دەپ ويلايمىن، - دەدى پۋتين.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋى باستالعانى حابارلاندى.