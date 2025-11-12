قازاقستان مەن رەسەي ۋنيۆەرسيتەتتەرى بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتىپ جاتىر
ماسكەۋ. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارى ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI قازاقستان -رەسەي ءوڭىرارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءوز سوزىندە مەملەكەت باسشىسى رەسەيدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى قازاقستانداعى ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ كوپشىلىگىمەن سەرىكتەستىك ورناتقانىن ايتتى. ۇلى اباي: «ورىستىڭ عىلىمى، ونەرى - دۇنيەنىڭ كىلتى، ونى بىلگەنگە دۇنيە ارزانىراق تۇسەدى» دەپ جازعان بولاتىن. پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، بۇل ءسوز ءالى دە وزەكتى. رەسەيدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى، رەسەيدىڭ عىلىمى الەمدىك عىلىم-ءبىلىم پروگرەسىندە كوپتەگەن كورسەتكىش بويىنشا كوش باستاپ كەلەدى.
- ەكى ەلدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىندا قوس ديپلومدى باعدارلامانى جانە بىرلەسكەن عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋدى قاراستىراتىن 1453 كەلىسىمشارت جاسالعان. قازاقستاندا رەسەي ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ توعىز فيليالى تابىستى قىزمەت ىستەپ جاتىر. وندا ءتورت مىڭعا جۋىق ستۋدەنت ءبىلىم الادى. اسىرەسە، قۇرمەتتى ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ، سوناۋ 2001-جىلى ءسىزدىڭ تىكەلەي ارالاسۋىڭىزبەن اشىلعان لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالىن ايرىقشا اتاپ وتۋگە بولادى. سونىمەن قاتار استانادا ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ بولىمشەسى جۇمىسىن باستادى. رەسەيدە قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ العاشقى وكىلدىگىنىڭ اشىلۋى ءبىز ءۇشىن ەلەۋلى ۋاقيعا بولدى. دوستويەۆسكي اتىنداعى ومبى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بازاسىندا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى جەمىستى جۇمىس ىستەي باستادى، - دەدى توقايەۆ.
سونىمەن قوسا قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا تۇرپاتتى مامان دايارلاۋ ماقساتىندا تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋدە اۋقىمدى ترانسفورماتسيا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- كوللەدجدەر تەوريانى پراكتيكامەن، ال ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىن وندىرىسپەن ۇشتاستىراتىن كاسىبي ماماندار ۇستاحاناسىنا اينالۋى قاجەت. سوندىقتان دۋالدى وقىتۋ ۇلگىسىن بەلسەندى دامىتۋدى قولعا الدىق. قازىرگى تاڭدا 100 مىڭنان استام ستۋدەنت 18 مىڭ كاسىپورىننىڭ بازاسىندا وندىرىستىك تاجىريبەدەن ءوتىپ جاتىر. ءتورت مىڭنان اسا كومپانيا 600 كوللەدجگە قامقورلىق كورسەتەدى. ولار ستۋدەنتتەردىڭ وندىرىستىك تاجىريبەدەن ءوتىپ، شىڭدالۋىنا، وقۋ ورنىنداعى قۇرال-جابدىقتاردى جاڭعىرتۋعا اتسالىسادى. تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىمدى اقىسىز نەگىزدە بەرۋ جوباسى ىسكە اسىرىلۋدا. جۇمىسقا ورنالاسۋعا كەپىلدىك بەرە وتىرىپ، مامان دايارلاۋ مەحانيزمى ەنگىزىلدى. سونىمەن قاتار كاسىبي باعدارلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. جاستار كوللەدجدە وقۋدى شىن مانىندە سۇرانىسقا يە ماماندىقتى مەڭگەرۋ جولىنداعى العاشقى سانالى قادام رەتىندە قابىلداۋعا ءتيىس. پەداگوگتەردىڭ قوعامداعى مارتەبەسى مەن بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا ايرىقشا كوڭىل بولىنەدى. تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋدى ينتەرناتسيونالداندىرۋ اياسىندا حالىقارالىق ستاندارتتار ەنگىزىلىپ، شەتەلدىك مەنەدجەردى تارتۋ جانە اكادەميالىق ۇتقىرلىقتى دامىتۋ قولعا الىندى. قازاقستانداعى 60 تان استام كوللەدج 30 ەلدەگى سەرىكتەستەرىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتتى. ال توعىز كوللەدجىمىز رەسەي كوللەدجدەرىمەن جانە كاسىپورىندارىمەن تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسىدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنى حابارلاندى.