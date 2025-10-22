قازاقستان مەن رەسەي جەتىنشى كاسپي سامميتىن يراندا وتكىزۋ باستاماسىن قولدادى
ماسكەۋ. KAZINFORM – ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ ماسكەۋگە رەسمي ساپارى اياسىنداعى كەزدەسۋدە كاسپي تەڭىزىندەگى بىرلەسكەن جۇمىستار تالقىلاندى.
قازاقستان مەن رەسەي مينيسترلەرى كەلەر جىلى كاسپي سامميتىن يران استاناسىندا وتكىزۋ باستاماسىن قولدادى.
- بۇگىنگى كەزدەسۋدە كاسپيدەگى بىرلەسكەن جۇمىسقا دەگەن سۇرانىستىڭ ساقتالعانىن جانە ءتىپتى ارتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتتىك. كاسپي ماڭىنداعى بەس مەملەكەت تەڭىزگە قاتىستى ماسەلەلەردى شەشۋدە ايرىقشا قۇزىرەتكە يە، وڭىردەگى ورنىقتى دامۋ، ونداعى بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاۋاپتى دەگەن پىكىرگە توقتادىق. 2026-جىلعى 12-تامىزدا تەگەراندا جەتىنشى كاسپي سامميتىن وتكىزۋ تۋرالى يراندىق ۇسىنىستى وڭ دەپ سانايمىز. بۇل كاسپي كۇنى بولىپ سانالادى، - دەدى رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترى سەرگەي لاۆروۆ كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا بريفينگتە.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ەلىمىزدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا رەسمي ساپارمەن باردى.
سونىمەن قاتار سەرگەي لاۆروۆ قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارى حالىقارالىق اۋقىمداعى وقيعا ەكەنىن ايتقان ەدى.