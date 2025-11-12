قازاقستان مەن رەسەي بىرلەسكەن جوبالاردى 30 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتپاق
استانا. KAZINFORM - جالپى قۇنى 4,4 ميلليارد ا ق ش دوللار، 12 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنى قۇرىلدى. بولاشاقتا قوسىمشا 29 جوبا ىسكە قوسىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، ولاردىڭ جالپى قۇنى 30,8 ميلليارد دوللار بولىپ، 23 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ «ەڭبەك ماماندىقتارى - ەكونوميكالىق ءوسۋدىڭ درايۆەرى» تاقىرىبىندا ءوتىپ جاتقان XXI رەسەي- قازاقستان ايماقارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى كەڭەيتۋ مەن ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋ ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مىندەت ءوزارا تاۋاراينالىمىن مۇمكىندىگىنشە قىسقا مەرزىمدە 30 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ.
فورۋمعا مەملەكەت باسشىلارى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين قاتىسىپ وتىر. وتكەن جيىرما جىلدىقتا بۇل الاڭ ەكى ەلدىڭ ءارتۇرلى سالالارداعى ىنتىماقتاستىعىن كۇشەيتەتىن ستراتەگيالىق ديالوگتىڭ بىرەگەي پلاتفورماسى بولىپ كەلەدى.
- ءار فورۋم ايماقتار، بيزنەس جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىك اشىپ، ادامدار اراسىنداعى بايلانىستاردى نىعايتادى جانە تۇراقتى دامۋعا بەرىك نەگىز قالىپتاستىرادى. ءبىز ءوزارا ارەكەتتەستىكتى، اسىرەسە ساۋدا-ەكونوميكالىق سالادا، ودان ءارى كەڭەيتۋدى ماقسات ەتەمىز، - دەدى مينيستر.
ارمان شاققاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن رەسەي قازىرگى تاڭدا 30 بىرلەسكەن جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. ولاردىڭ جالپى قۇنى 4,4 ميلليارد ا ق ش دوللار، 12 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنى قۇرىلدى. بولاشاقتا قوسىمشا 29 جوبا ىسكە قوسىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، ولاردىڭ جالپى قۇنى 30,8 ميلليارد دوللار بولىپ، 23 مىڭنان استام جاڭا جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل باستامالار ەنەرگەتيكا، ماشينا جاساۋ، مەتاللۋرگيا، حيميا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سياقتى نەگىزگى سالالاردى قامتيدى. ولار جاڭاق ۇزىرەتتىلىك ورتالىقتارىن قالىپتاستىرىپ، تۇراقتى ونەركاسىپتىك ءوسىمدى قامتاماسىز ەتەدى.
- ءار جوبانىڭ ارتىندا ناقتى ادام، ناقتى ماماندىق تۇر. ەڭبەك - ءبىزدىڭ ونەركاسىپتىك جانە ەكونوميكالىق دامۋىمىزدىڭ نەگىزى، شىعارماشىلىق كوزى جانە باستى قوعامدىق قۇندىلىق، - دەدى مينيستر.
فورۋم بارىسىندا ادام كاپيتالىنىڭ دامۋىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. قازاقستاندا 2025 -جىل ەڭبەك ماماندىقتارى جىلى دەپ جاريالاعان بولاتىن. ونىڭ اياسىندا كادرلاردى دايارلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، ەڭبەك ماماندىقتارىنىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ جانە جۇمىس بەرۋشىلەرمەن سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
مينيستر 2024 -جىلدان باستاپ 2030 -جىلعا دەيىنگى ەڭبەك نارىعىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلە جاتقانىن ەسكە سالدى. ونىڭ ستراتەگيالىق ماقساتى - جۇمىس كۇشىنىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ جانە داعدىلارىن ۇزدىكسىز دامىتۋ.
2030 -جىلعا قاراي قازاقستان كەمىندە 3,8 ميلليون ساپالى جۇمىس ورنىن قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر، بۇل جالپى جۇمىسپەن قامتىلعان حالىقتىڭ %45 ىن قۇرايدى.
قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ءبىلىم بەرۋ جانە كادرلاردى دايارلاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق باستى باعىت بولىپ قالا بەرەدى. دۋالدى وقىتۋ باعدارلامالارى جۇزەگە اسىرىلىپ، قۇزىرەتتىلىك ورتالىقتارى قۇرىلۋدا، اكادەميالىق موبيلدىلىك دامۋدا. قازىرگى تاڭدا رەسەيدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا 55 مىڭنان استام قازاقستاندىق ءبىلىم السا، قازاقستاندا ەكى مىڭنان استام رەسەيلىك ازامات وقيدى. مۇنداي ءوزارا ارەكەتتەستىك ورتاق ءبىلىم كەڭىستىگىن قالىپتاستىرىپ، سۇرانىسقا يە مامانداردى دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ارنايى نازار جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە ءبولىندى. قازاقستان ورتالىق ازياداعى العاشقى سۋپەركومپيۋتەرلىك كلاستەرىن ىسكە قوستى، سالالىق اكسەلەراتورلار مەن پيلوتتىق ي- جوبالاردى دامىتۋ الاڭدارىن قۇرۋدا. سونىمەن قاتار، مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەرگە ارنالعان AI Qyzmet, ستۋدەنتتەرگە ارنالعان AI Sana جانە مەكتەپ وقۋشىلارىنا ارنالعان AI Olymp باعدارلامالارى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
- ءبىز تەك تەحنولوگيالاردى جاساپ قانا قويماي، ولاردى كەڭىنەن قولدانۋعا ارنالعان ورتانى قالىپتاستىرامىز، - دەدى ارمان شاققاليەۆ.
ءسوز قورىتىندىسىندا مينيستر ۇكىمەت قازاقستان جۇمىسشىلارىنىڭ ىشكى جانە حالىقارالىق نارىقتاعى لايىقتى جۇمىسپەن قامتىلۋىن جانە باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن قامتاماسىز ەتۋدى جالعاستىرا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك كەشە قاسىم-جومارت توقايەۆ ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا