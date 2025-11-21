قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا شەشىمىن تاپپاعان ماسەلە جوق: ساياساتتانۋشى پرەزيدەنتتىڭ رەسەيگە ساپارى تۋرالى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ساياساتتانۋشى، حالىقارالىق قاتىناستار بويىنشا ساراپشى ريززات تاسىم پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا جاقىندا بولعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ ماڭىزى مەن ءمانىن قاراپايىم تىلمەن ءتۇسىندىرىپ بەردى.
- ءيا، شىنىمەن دە الەم نازارىن، اسىرەسە رەسەي قاۋىمىن قىزىقتىرعان مەملەكەتتىك ساپاردىڭ ءبىرى بولدى. ونىڭ جاندانۋىنا سەبەپ بولعان ا ق ش- تان كەيىن بولعان ساپاردىڭ بولۋى دا، نازاردى قىزىقتىرا ءتۇستى. بۇگىندە قازاقستاننىڭ 8 وبلىسى رەسەيدىڭ 11 ايماعىمەن شەكتەسەدى. بەيبىتشىلىك شەكاراسىنىڭ بولۋى، قازاقستان-رەسەي قارىم-قاتىناسىنىڭ ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتكەن سەكىلدى. پرەزيدەنت مەملەكەتتىك ساپار الدىندا قازاقستان-رەسەي قارىم-قاتىناسى تۋرالى ماقالا جاريالادى. رەسەي تاراپى بۇعان دەيىن ەموتسياعا بەرىلىپ نەمەسە كەيبىر دەپۋتاتتار تاراپىنان دۋما دەڭگەيىندە ورىنسىز ايىپتاۋلار، تۇسىنىسپەۋشىلىكتەر ايتىلعان بولاتىن. وسى رەتتە ولاردىڭ دا كوزى جەتكەن سەكىلدى، ەڭ ءبىرىنشى قازاقستان رەسەيگە مۇددەلى ەمەس، رەسەيدىڭ قازاقستانعا مۇددەلى ەكەنىنە. سونىڭ ارقاسىندا ايتىلعان سوزدەر، كەلىسىلگەن كەلىسىمشارتتار جاڭا مانگە يە بولا باستادى، قوسىمشا كۇش پايدا بولدى، - دەدى ريززات تاسىم.
ساياحات تانۋشى ايتىپ وتكەندەي، ەكى ەل ءوزارا بايلانىستى نىعايتىپ وتىر.
- پرەزيدەنتتىڭ ءوزى ايتقانداي، قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا شەشىمىن تاپپاعان ماسەلەلەر جوق. بولسا، سىندارلى ديالوگتىڭ ارقاسىندا كەلىسىمگە كەلىپ وتىرمىز دەدى، راسىمەن دە سولاي، - دەيدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەندىگى مىندەت سىندارلى ديالوگتى جوعالتىپ الماۋ.
- الەمدەگى ەڭ ۇلكەن شەكارا، ول بەيبىتشىلىك شەكاراسى بولۋ كەرەك. رەسەيمەن شەكاراعا قاتىستى باستى ماسەلەلەر 90-جىلداردىڭ باسىندا شەشىلىپ تاستالدى. سوندىقتان دا ىشكى قاۋىمدى مازالايتىن باستى ماسەلەلەر الدىن الا شەشىلىپ قويىلعان، - دەگەن ساياسي ويىن ورتاعا سالدى ريززات تاسىم اڭگىمە بارىسىندا.
وسىعان دەيىن ساراپشى قازاقستان 30 جىل ىشىندە ورتا دەرجاۆا دەڭگەيىنە كوتەرىلگەنىن ايتتى.