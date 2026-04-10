قازاقستان مەن قىتاي مەگاپوليستەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق نىعايا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار شاڭحاي دەلەگاتسياسىنىڭ قازاقستانعا ساپارى اياسىندا شاڭحاي قالاسىنىڭ حالىق ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى گۋڭ جىڭمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
تاراپتار ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاعدايى مەن ونى تەرەڭدەتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى، سونداي-اق ءىرى مەگاپوليستەر دەڭگەيىندەگى ءوزارا ءىس-قيمىلعا ەرەكشە نازار اۋداردى.
- كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكى مەملەكەت كوشباسشىلارىنىڭ ديپلوماتياسىنىڭ ارقاسىندا قازاق- قىتاي قاتىناستارى بۇرىن-سوڭدى بولماعان جوعارى دەڭگەيدە ەكەندىگى اتاپ ءوتىلدى. رومان سكليار شاڭحايدىڭ يننوۆاتسيالار، قارجى جانە «جاسىل» ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى رەتىندەگى جوعارى الەۋەتىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەلدىڭ قارجى جانە ىسكەرلىك ورتالىقتارى اراسىنداعى پراكتيكالىق ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءوز كەزەگىندە گۋڭ جىڭ شاڭحاي كومپانيالارىنىڭ قازاقستاندا بىرلەسكەن جوبالاردى، سونىڭ ىشىندە ماشينا جاساۋ، لوگيستيكا، جوعارى تەحنولوگيالار جانە سيفرلاندىرۋ سالالارىندا جۇزەگە اسىرۋعا قىزىعۋشىلىعىن راستادى.
ق ر پرەمەر-ءمينيستىرىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى الماتى مەن شاڭحاي اراسىنداعى 2025 -جىلى قۇرىلعان باۋىرلاس قالالار قارىم-قاتىناستارىنىڭ الەۋەتىن جوعارى باعالاپ، بۇل فورمات ساۋدا، ينۆەستيتسيا، مادەني جانە ءبىلىم بەرۋ الماسۋلارىندا پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى ورناتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا، سونداي-اق قازاقستان ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋعا جانە قىتاي بيزنەسىنىڭ ورتالىق ازيا نارىقتارىنا شىعۋىنا ىقپال ەتەتىن بىرلەسكەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋعا ءوزارا دايىندىعىن راستادى.