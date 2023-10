قازاقستان مەن قىتاي بىرلەسىپ فارميندۋستريانى دامىتپاق

قازاقستاننىڭ فارماتسيەۆتيكالىق ونەركاسىبىن دامىتۋ جونىندەگى ءىس-شارالاردى ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى الەمدىك فارميندۋستريانىڭ ءىرى ويىنشىلارىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزۋدى جالعاستىرۋدا، ولاردىڭ بارىسىندا قازاقستاندىق فارماتسيەۆتيكالىق نارىققا قاتىسۋدىڭ پەرسپەكتيۆالىق جوسپارلارى جانە سالاعا ينۆەستيتسيالاۋ ماسەلەلەرى تالقىلانادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بارلىق الدىڭعى ۋاعدالاستىقتاردىڭ ناتيجەسى جانە قىتاي تاراپىمەن تىعىز ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ناتيجەسى قازاقستاندىق دەلەگاتسيانىڭ اعىمداعى جىلدىڭ تامىز ايىندا قىتايعا جۇمىس ساپارى بولدى.

ساپار شەڭبەرىندە وتاندىق فارميندۋستريانى تەحنولوگيالار ترانسفەرى باعىتىندا ىلگەرىلەتۋ جانە ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋ مۇمكىندىكتەرى قارالدى، سونداي-اق قىتاي تاراپىنىڭ ق ر-عا ساپارى ماسەلەسى پىسىقتالدى.

ماسەلەن، قىتاي دەلەگاتسياسىنىڭ قازاقستانعا قارسى ساپارى شەڭبەرىندە 20-قىركۇيەكتە استانادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ اراسىنداعى فارماتسيەۆتيكا سالاسىنداعى ۇيلەستىرۋدى جانە ىسكەرلىك ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان- قىتاي فورۋمى ءوتتى.

«جاھاندىق فارماكورپوراتسيالارمەن ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋ قاجەت. ينۆەستورلاردى تارتۋ، تەحنولوگيالار مەن جاڭا ازىرلەمەلەردىڭ ترانسفەرتىن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا.

قىتاي قازاقستاننىڭ ماڭىزدى ەكونوميكالىق ارىپتەسى بولىپ تابىلادى جانە وسى ءوزارا قارىم- قاتىناستاردىڭ الەۋەتى سەرپىندى دەڭگەيدەگى بىرلەسكەن جوبالاردى، اتاپ ايتقاندا، فارماتسيەۆتيكالىق جانە مەديتسينالىق يندۋستريا سالاسىنداعى جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، بۇل وتكەن دوڭگەلەك ۇستەلدىڭ نەگىزگى تاقىرىبىنا اينالدى.

قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىن قىتاي ءدارى- دارمەك جانە مەديتسينالىق ماقساتتاعى بۇيىمداردى يمپورتتاۋ جانە ەكسپورتتاۋ جونىندەگى ساۋدا پالاتاسىنىڭ (CCCMHPIE) ۆيتسە-پرەزيدەنتى، China Meheco Corporation, China Sinopharm International Corporation, Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.، Qilu Pharmaceutical Co.، Ltd.، Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co.، Ltd.، Beijing Yuanli Biotechnology Co.، Ltd.، Tellgen Corporation, Suzhou and Science جانە Technology Development Corp. جانە Xian Qin (Tianjin) Medical Technology Co.، Ltd. وكىلدەرى تانىستىردى.

قازاقستان تاراپىنا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتى، «س ق-فارماتسيا» ج ش س ءبىرىڭعاي ديستريبيۋتورى، دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى ساراپتاۋ ۇلتتىق ورتالىعى، «QazBioPharm» ۇلتتىق حولدينگى، «Kazakh Invest» ۇلتتىق كومپانياسى جانە «قازاقستاننىڭ فارممەديندۋسترياسى» قاۋىمداستىعى (ا ف م ي)، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ءبىرقاتار ءىرى وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەر قاتىستى. «Kelun-Kazpharm» ج ش س، «قاراعاندى فارماتسيەۆتيكالىق كەشەنى» ج ش س، «انتيگەن عىلىمي-وندىرىستىك كاسىپورنى» ج ش س، «ب و-نا» ج ش س، «نۇر-ماي فارماتسيا» ج ش س جانە «قازاقستان Aselsan ينجينيرينگ» ق ب تانىستىردى

مينيسترلىكتىڭ تاراپىنان قازاقستاندىق فارماتسيەۆتيكالىق نارىق پەن ساتىپ الۋ راسىمدەرىنىڭ تۇرلەرىنە قىسقاشا شولۋ جاساعان س ق-فارماتسيا وكىلى ءسوز سويلەدى. IQVIA حالىقارالىق تالداۋ كومپانياسىنىڭ ەسەبىنە سايكەس قازاقستاندىق فارماتسيەۆتيكالىق نارىقتىڭ قۇندىق كولەمى 2023 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %17,1 عا ۇلعايدى. 2022 -جىلى تىڭ كولەمى 1,5 ميلليارد دوللاردى قۇرادى، ونىڭ جارتىسى ءبىرىڭعاي ديستريبيۋتوردىڭ ۇلەسى.

سونىمەن قاتار، ديناميكادا 2010 -جىلدان باستاپ اقشالاي تۇردە ساتىپ الۋ كولەمى 9,6 ەسەگە ءوستى. ءابسوليۋتتى ماندە ۇنەمدەلگەن قاراجات كولەمىنىڭ 3,7 ەسە ءوسۋى بايقالادى.

قازاقستان ۇكىمەتى وندىرۋشىلەرىمىزدىڭ ازىق- تۇلىك پورتفەلىنىڭ قوسىلعان قۇنىن ۇلعايتۋ، سالانى تەحنولوگيالىق قايتا جاراقتاندىرۋ جانە ءوز ازىرلەمەلەرى ءۇشىن R جانە D- ورتالىقتارىن دامىتۋ ماقساتىندا يننوۆاتسيالىق پرەپاراتتار ءوندىرىسىن ورنالاستىرۋعا ۇلكەن كوڭىل بولەدى، وسىلايشا ەلدىڭ فارماتسيەۆتيكا سالاسىنىڭ عىلىمي جانە كادرلىق الەۋەتىن ارتتىرادى.

BigPharma ءىرى ويىنشىلارىن سالاعا تارتۋ ءۇشىن كەلىسىمشارتتىق ءوندىرىستىڭ تاپسىرىس بەرۋشىلەرىمەن 10 جىلعا ۇزاق مەرزىمدى شارتتار جاساسۋ قۇرالى كوزدەلگەن، بۇل ەلدە ءتۇپنۇسقا پرەپاراتتار ءوندىرىسىن وقشاۋلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

سونىمەن قاتار، قازاقستاندىق تاراپ ق ر-دا دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى تىركەۋ مەن باعا بەلگىلەۋدىڭ قولدانىستاعى راسىمدەرىن تانىستىردى، سونداي-اق ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭىستىك شەڭبەرىندە ءدارى- دارمەكتەر مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردىڭ ءبىرىڭعاي نارىعىنىڭ ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋىنە باعىتتالعان فارماتسيەۆتيكا سالاسىنداعى زاڭنامالىق بازانى جەتىلدىرۋ جونىندەگى پەرسپەكتيۆالاردى ايتتى.

قىتاي تاراپىنىڭ قاتىسۋشىلارى دا قارسى باياندامالار جاساپ، ءوز قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى مەن قازاقستاندىق وندىرۋشىلەرمەن ىنتىماقتاستىقتىڭ ىقتيمال پەرسپەكتيۆالارىن تانىستىردى.

وڭتۇستىك- شىعىس كورشىلەرىمەن تىعىز ىنتىماقتاستىق شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردى تارتۋعا، فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبىن دامىتۋ جانە قازاقستانعا يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار ترانسفەرتى سالاسىندا وزىق تاجىريبەلەردى ەنگىزۋگە سەرپىن بەرەتىنى ءسوزسىز.