ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:59, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن مەكسيكا دەپۋتاتتارىنىڭ العاشقى وتىرىسى وتەدى

    استانا. قازاقپارات – 26-قاراشادا قازاقستان پارلامەنتى ءماجىلىسى مەن مەكسيكا قۇراما شتاتتارىنىڭ باس كونگرەسىنىڭ دەپۋتاتتار پالاتاسىنىڭ دوستىق توبىنىڭ العاشقى وتىرىسى ونلاين رەجيمدە وتەدى.

    Қазақстан мен Мексика депутаттарының алғашқы отырысы өтеді
    Коллаж: Kazinform

    ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى، حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ايبەك سمادياروۆتىڭ ايتۋىنشا، كەزدەسۋدى وتكىزۋگە قازاق تاراپى باستاماشى بولدى.

    - وتىرىستا قازاقستان جانە مەكسيكا دەپۋتاتتارى بىرلەسكەن جۇمىس جوسپارىنىڭ جوباسىن، پارلامەنتارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل تەتىكتەرىن، سونداي-اق ءوزارا ساپارلار مەن الماسۋلاردى ۇيىمداستىرۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلايدى، - دەدى ق ر س ءى م رەسمي وكىلى ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.

    بۇعان دەيىن ق ر س ءى م وكىلى ەۋروپاعا ۆيزا تالابىن جەڭىلدەتۋ جۇمىسى كۇن سايىن ءجۇرىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.

    سونىمەن بىرگە، ۆەتنامداعى سۋ تاسقىنى بويىنشا ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستاندىقتارعا ۇندەۋ جاسادى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
