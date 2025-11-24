قازاقستان مەن مەكسيكا دەپۋتاتتارىنىڭ العاشقى وتىرىسى وتەدى
استانا. قازاقپارات – 26-قاراشادا قازاقستان پارلامەنتى ءماجىلىسى مەن مەكسيكا قۇراما شتاتتارىنىڭ باس كونگرەسىنىڭ دەپۋتاتتار پالاتاسىنىڭ دوستىق توبىنىڭ العاشقى وتىرىسى ونلاين رەجيمدە وتەدى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى، حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ايبەك سمادياروۆتىڭ ايتۋىنشا، كەزدەسۋدى وتكىزۋگە قازاق تاراپى باستاماشى بولدى.
- وتىرىستا قازاقستان جانە مەكسيكا دەپۋتاتتارى بىرلەسكەن جۇمىس جوسپارىنىڭ جوباسىن، پارلامەنتارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل تەتىكتەرىن، سونداي-اق ءوزارا ساپارلار مەن الماسۋلاردى ۇيىمداستىرۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلايدى، - دەدى ق ر س ءى م رەسمي وكىلى ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.
