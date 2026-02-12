قازاقستان مەن بەلارۋس دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتپاق
استانا. KAZINFORM – د س م باسشىسى اقمارال ءالنازاروۆا بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى الەكسەي بوگدانوۆپەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىك ءمالىم ەتكەندەي، تاراپتار ارىپتەستىكتىڭ ستراتەگيالىق سيپاتىن راستاپ، جوعارى مەديتسينالىق تەحنولوگيالار، فارماتسيەۆتيكا، سيفرلىق شەشىمدەر جانە مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى تالقىلادى.
باسىمدىقتاردىڭ قاتارىندا - جەتەكشى قازاقستاندىق كلينيكالاردىڭ بازاسىندا مەديتسينالىق تۋريزمدى، ونىڭ ىشىندە: كارديوحيرۋرگيا، ترانسپلانتولوگيا جانە نەيروحيرۋرگيا باعىتتارى بويىنشا دامىتۋ بار.
دارىلىك زاتتاردى تىركەۋ جانە فارماتسيەۆتيكالىق ونىمدەردىڭ باعاسىن رەتتەۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
باعا بەلگىلەۋدىڭ جانە حالىقارالىق ستاندارتتاردى قولدانۋدىڭ اشىق تەتىكتەرىنىڭ قاجەتتىلىگى اتاپ ءوتىلدى.
سونداي-اق، ەكى ەلدىڭ بەيىندى وقۋ ورىندارىنىڭ بازاسىندا تاجىريبە الماسۋ، بىرلەسكەن وقىتۋ ءىس-شارالارىن وتكىزۋ جانە مەديتسينا كادرلارىن دايارلاۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
- ءبىز بەلارۋس رەسپۋبليكاسىمەن ىنتىماقتاستىققا ۇلكەن ءمان بەرەمىز جانە مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىن ودان ءارى ارتتىرۋ ءۇشىن ءبىلىم مەن وزىق تاجىريبەلەرمەن الماسۋعا دايىنبىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ءالنازاروۆا.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ ۋاعدالاستىقتارى شەڭبەرىندە بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا، سونداي-اق ت م د مەن ش ى ۇ- نى قوسا العاندا، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ الاڭدارىندا ءوزارا ءىس-قيمىلعا مۇددەلىلىگىن راستادى.
بۇدان بۇرىن اقمارال ءالنازاروۆا م ءا م س جۇيەسىنىڭ باستى ناتيجەلەرىن اتاعان ەدى.