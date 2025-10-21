قازاقستان مەن ازەربايجان ىنتىماقتاستىق تۋرالى 15 قۇجاتقا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنتتەر قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق قاتىناستار تۋرالى شارتتىڭ قول قويىلعانىنا 20 جىل تولۋىنا وراي بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جالپى، ازەربايجان پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت، ونەركاسىپ قاۋىپسىزدىگى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ستاتيستيكا سالالارىنداعى جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستار باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندە 15 قۇجاتقا قول قويىلدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتكەن ەدى.