ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:44, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن ازەربايجان ىنتىماقتاستىق تۋرالى 15 قۇجاتقا قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنتتەر قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق قاتىناستار تۋرالى شارتتىڭ قول قويىلعانىنا 20 جىل تولۋىنا وراي بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.

    Тоқаев ва Алиев
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    جالپى، ازەربايجان پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت، ونەركاسىپ قاۋىپسىزدىگى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ستاتيستيكا سالالارىنداعى جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستار باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندە 15 قۇجاتقا قول قويىلدى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتكەن ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
