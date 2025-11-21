قازاقستان مەن ارمەنيا ءبىر-بىرىندە مەديتسينا كۇندەرىن وتكىزۋگە ۋاعدالاستى
استانا. KAZINFORM - الداعى جىلدارى قازاقستاننىڭ ارمەنياداعى، ارمەنيانىڭ قازاقستانداعى مەديتسينا كۇندەرى وتكىزىلەدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بريفينگتە ايتتى.
- ءبىز ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىنداعى قارىم- قاتىناستى دامىتۋ جولدارىن تالقىلادىق. ستۋدەنت الماسۋ ءۇشىن ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە قول قويۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ وتتىك. ەكى ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى الەۋەتىن ەسكەرە وتىرىپ، الداعى جىلدارى قازاقستاننىڭ ارمەنياداعى، ارمەنيانىڭ قازاقستانداعى مەديتسينا كۇندەرىن وتكىزۋگە كەلىستىك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-مينيسترىمەن مادەني-گۋمانيتارلىق سالاداعى ءوزارا بايلانىستار تۋرالى پىكىر الماسقانىن ايتتى.
- بىلتىر استانادا ارمەنيا مادەنيەتىنىڭ كۇندەرى وتكەنىن بىلەسىزدەر. ال بيىل ەريەۆاندا العاش رەت قازاقستاننىڭ مادەنيەت كۇندەرى ۇيىمداستىرىلدى. ارمەنيا استاناسىندا اباي قۇنانباي ۇلى اتىنداعى ساياباق اشىلدى. بۇگىن ەلوردا كوشەلەرىنىڭ بىرىنە ۇلى ارميان اعارتۋشىسى مەسروپ ماشتوتستىڭ ەسىمى بەرىلدى. وسىنداي باستامالار حالىقتارىمىزدىڭ رۋحاني جاقىندىعىن كورسەتەدى. بۇل - ەلدەرىمىزدىڭ ۇلت پەرزەنتتەرىنە دەگەن شىنايى قۇرمەتىنىڭ كورىنىسى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.