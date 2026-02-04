قازاقستان مەن پاكىستان عىلىم جانە ءبىلىم سالاسىنداعى بايلانىستى ودان ءارى دامىتۋعا ۋاعدالاستى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريفپەن جۇرگىزگەن كەلىسسوزدەرىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ الدىندا سويلەگەن سوزىندە ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان-پاكىستان بيزنەس-فورۋمىنا قاتىساتىندارىن، جيىندا ەكى ەلدىڭ 250 دەن اسا كومپانيا جەتەكشىلەرى باس قوسىپ، ءبىرقاتار كوممەرتسيالىق قۇجاتقا قول قويىلاتىنىن جەتكىزدى.
- بۇل ماڭىزدى ءىس-شارا ناتيجەلەرى ءوزارا ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق قاتىناستارعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنەمىن. سونداي-اق ەكى ەلدىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋ ماسەلەسىن تالقىلادىق. ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ تانىمالدىلىعى پاكىستان جاستارى اراسىندا جىلدان جىلعا ارتىپ كەلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا مىڭنان اسا پاكىستاندىق ستۋدەنت ءتۇرلى ماماندىقتار بويىنشا ءبىلىم الۋدا. وسى رەتتە عىلىم جانە ءبىلىم سالاسىنداعى بايلانىستى ودان ءارى دامىتۋعا ۋاعدالاستىق. يسلاماباد ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە بۇگىن اشىلعان «ءال-فارابي»، «ساتپايەۆ» جانە «ياساۋي» ورتالىقتارى ەكى ەلدىڭ عىلىم جانە وقۋ-اعارتۋ سالالارىنداعى ىقپالداستىعىن نىعايتاتىن بولادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سپورت باعىتتارى بويىنشا ءوزارا ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋ ماڭىزدى ەكەنىنە ءمان بەردى.
- بۇگىن ءبىز قازاقستان-پاكىستان «دوستىق» سپورت كەشەنىن سالتاناتتى تۇردە اشتىق. اتالعان سپورت ورتالىعىندا قازاق كۇرەسى، توعىزقۇمالاق سياقتى قازاقتىڭ ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى وقىتىلادى. سونداي-اق شاحمات، بوكس، ارالاس جەكپە-جەك بويىنشا دارىستەر ۇيىمداستىرىلادى. تۇراقتى تۇردە مادەني جانە سپورتتىق ءىس-شارالار وتكىزۋ باعدارلاماسىن قابىلدادىق. بۇل قادام قوس حالىقتىڭ ءبىر-ءبىرىن جاقىنىراق تانۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريفكە العىس ايتىپ، پاكىستان حالقىنا ريزاشىلىعىن بىلدىرگەنىن جازعان ەدىك.