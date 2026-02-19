قازاقستان مەن ا ق ش اراسىندا ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەيىپ كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى تاۋار اينالىمى %24,5 كە تومەندەپ، 3,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى. بۇل تۋرالى ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى حابارلادى.
ەكسپورت كولەمى %47,7 كە ازايىپ، 1,03 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى. ال يمپورت %4,1 كە قىسقارىپ، 2,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
ەكسپورت قۇرىلىمىندا شيكى مۇناي - 361,4 ميلليون دوللار، ۋران - 286 ميلليون دوللار، كۇمىس - 177,8 ميلليون دوللار، فەرروقورىتپالار - 110,6 ميلليون دوللار جانە تانتال ونىمدەرى - 20,2 ميلليون دوللار كولەمىندە تىركەلدى.
يمپورتتا ۇشۋ اپپاراتتارى - 293,6 ميلليون دوللار، جەڭىل اۆتوكولىكتەر - 267,3 ميلليون دوللار، تۋربورەاكتيۆتى جانە ءتۋربوۆينتتى قوزعالتقىشتار - 192,7 ميلليون دوللار، دارىلىك زاتتار - 77,3 ميلليون دوللار جانە مەديتسينالىق اسپاپتار - 57,7 ميلليون دوللاردى قۇرادى.
- ساۋدا كولەمىنىڭ تومەندەۋىنە قاراماستان، ينۆەستيتسيالىق باعىتتاعى ءوزارا ءىس-قيمىل تۇراقتى دامىپ كەلەدى. 2015 -جىلدان باستاپ 2025 -جىلدىڭ توعىز ايىنا دەيىن ا ق ش-تان قازاقستانعا تارتىلعان تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار كولەمى 28,9 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل ا ق ش-تىڭ قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەس ەكەنىن كورسەتەدى.
2025 -جىلعى قاراشادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش-قا ساپارى بارىسىندا «C5+1» فورماتىندا ورتالىق ازيا ەلدەرى كوشباسشىلارىنىڭ سامميتى ءوتتى. ناتيجەسىندە ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا، مەديتسينا، سيفرلاندىرۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە يننوۆاتسيا سالالارىن قامتيتىن جالپى قۇنى شامامەن 17 ميلليارد دوللار بولاتىن 29 ەكىجاقتى كەلىسىمگە قول قويىلدى، - دەلىنگەن زەرتتەۋدە.
اتاپ ايتقاندا، Air Astana اۋە كومپانياسى ءۇشىن Boeing 787-9 ۇشاعىن ساتىپ الۋ، 1,1 ميلليارد دوللارلىق ۆولفرام كەن ورىندارىن يگەرۋ، 2,5 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى John Deere اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ءوندىرۋ جوباسى، 1,3 ميلليارد دوللارلىق جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلاندىرۋ جوبالارى، شامامەن 1 ميلليارد دوللارلىق قارجىلىق كەلىسىمدەر، Samruk-Kazyna مەن Ashmore قاتىسۋىمەن 150 ميلليون دوللارلىق مەديتسينالىق كلينيكا قۇرۋ جانە ا ق ش اۋماعىندا 130 ميلليون دوللارلىق حيميالىق كەشەن سالۋ جوبالارى بار.
سونىمەن قاتار ا ق ش شىعىس پەن باتىستى بايلانىستىراتىن ورتا ءدالىزدى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر. بۇل باعىت وڭىرلىك ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتىپ، حالىقارالىق ساۋدا اعىندارىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ارىپتەستىك الداعى كەزەڭدە تەحنولوگيا، ينفراقۇرىلىم جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا سالالارىندا دا تەرەڭدەي ءتۇسۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى بەس جىلدا جيىنتىق ينۆەستيتسيا 400 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتەتىنىن مالىمدەدى.