قازاقستان مادەني الاڭ رەتىندە بەيبىت كەلىسىمگە ۇلەس قوستى - BBC
استانا. KAZINFORM - بريتانيالىق BBC كورپوراتسياسى ارمەنيا مەن ءازىربايجان اراسىنداعى بەيبىت كەلىسىمنىڭ كەلەشەگى تۋرالى ساراپتامالىق ماقالادا قازاقستاندا ورىن العان ەپيزودقا توقتالدى.
اتالعان جايت Silk Way Star حالىقارالىق ءان جوباسىندا بولعان.
ماقالا اۆتورى الدىمەن ارمەنيا مەن ءازىربايجان حالقى 30 جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلعان قاقتىعىستى ءبىرجولا توقتاتىپ، تاتۋلاسۋعا دايىن ەكەنىن جازادى. قوس ەل قوعامىنىڭ مۇنداي نيەتى تەك ساياسي كەلىسىمشارت جاساسۋ بارىسىندا عانا ەمەس، سونداي-اق بەيرەسمي ءىس-شارالاردا دا جيى بايقالادى.
سيمۆولدىق ءمانى بار سونداي ءبىر ساتكە جۇرتشىلىق بىلتىر قاراشا ايىندا استانادا وتكەن Silk Way Star بايقاۋىندا كۋا بولدى. اتالعان جوباعا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ت ر ك مەن China Media Group دە قاتىسقان بولاتىن. بۇل بايقاۋعا قازىلىق ەتكەن ءازىربايجاندىق ءانشى ساميرا ەفەندي ارمەنيالىق ونەرپاز سارو گيەۆورگيانگە جوعارى ۇپاي بەرىپ، سونداي-اق ونى كوپشىلىك الدىندا قۇشاعىنا قىسقان.
BBC- ءدىڭ جازۋىنشا، مۇنداي قادامداردىڭ ماڭىزى زور، ءمانى تەرەڭ. بۇل ۇزاققا سوزىلعان قارۋلى قاقتىعىسقا قاراپايىم حالىق تا نۇكتە قويعىسى كەلەتىنىن بىلدىرەدى. ال ءازىربايجاندىق ءانشىنىڭ سوزىنشە، ول قاتاڭ سىنعا ۇشىراۋى مۇمكىن ەكەنىن تۇسىنسە دە، ديالوگكە قادام جاساۋدى ءجون ساناعان.
سونىمەن قاتار، ماقالادا بۇل ەپيزود بەيتاراپ الاڭدا - مادەنيەتارالىق جانە گۋمانيتارلىق ديالوگ كەڭىستىگى سانالاتىن قازاقستاندا بولعانى جازىلعان.