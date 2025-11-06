قازاقستان جولدارىنداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، كەي وڭىردە كولىك جىلدامدىعىنا شەكتەۋ ەنگىزىلسە، بىرنەشە ايماقتا بۇرىن جابىلعان جولدار قايتا اشىلدى.
اقمولا وبلىسىندا كولىك قوزعالىسى جىلدامدىعىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
2025 -جىلعى 6-قاراشا ساعات 00:30-دان باستاپ اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 110 شاقىرىم/ساع-تان 80 شاقىرىم/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلەدى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، جىلدامدىق رەجيمىن 2025 -جىلعى 6-قاراشا كۇنى ساعات 15:00-دە قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- بۇل اۋا رايىنىڭ تۇراقتانۋىنا جانە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىنىڭ قامتاماسىز ەتىلۋىنە بايلانىستى جۇزەگە اسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اشىلعان جولدار
اۋا رايىنىڭ جاقسارۋىنا بايلانىستى بۇعان دەيىن جابىلعان بىرنەشە جولداعى كولىك قوزعالىسى قايتا جانداندى.
6-قاراشا ساعات 00:00-دە الماتى وبلىسىندا «الماتى- شەلەك- قورعاس» اۆتوجولىنىڭ 48-118-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (جاڭاشار اۋىلىنان لاۆار اۋىلىنا دەيىن) كولىكتىن بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.
ساعات 01:00-دە جامبىل وبلىسىندا «مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 159-238-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى) كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.
ساعات 08:00-دە جەتىسۋ وبلىسىندا «سارىوزەك - كوكتال» اۆتوجولىنىڭ 40-68-شاقىرىمىنداعى (التىنەمەل اسۋى) جۇك كولىكتەرىنە قويىلعان شەكتەۋ الىندى.
اۋا رايى
6-قاراشادا اقمولا، سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، قوستاناي، جەتىسۋ، قاراعاندى، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىندا قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
كومپانيا جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋدى ءوتىندى.
1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.