قازاقستان جەكپە-جەك سپورتىنىڭ نەگىزىن قالاعان سابىرجان ماحمەتوۆ ومىردەن ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جەكپە-جەك سپورتىنىڭ نەگىزىن قالاعان ازامات سابىرجان ماحمەتوۆ دۇنيەدەن وزدى. بۇل جونىندە بەلگىلى جازۋشى بەيبىت ساپارالى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
تانىمال باپكەر جانە سپورتشى 67 جاسىندا باقيعا اتتاندى. قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر ونى قازاقستان كيكبوكسينگىنىڭ اڭىزى، جەكپە-جەك سپورتىنداعى تاجىريبەلى مامان رەتىندە جاقسى تانيدى. ەلىمىزدە ول سپورتتىڭ وسى ءتۇرىن دامىتۋعا زور ۇلەس قوستى. بىلىكتى مامان قازاقستاننىڭ جەكپە-جەك فەدەراتسياسىنىڭ نەگىزىن قالاپ، ونىڭ جەتەكشىسى رەتىندە اۋقىمدى ىستەر اتقاردى.
سابىرجان ماحمەتوۆ ك س ر و-نىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى، ك س ر و جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى بولعان. سونداي-اق ك س ر و اۋە دەسانت اسكەرىنىڭ (ۆ د ۆ س س س ر) ءۇش دۇركىن ابسوليۋتتىك چەمپيونى، ەرەجەسىز جەكپە-جەكتەن بىرنەشە دۇركىن الەم چەمپيونى اتانىپ، ك س ر و مەن قازاقستاندا كيكبوكسينگ پەن ۋشۋ-ساندانىڭ ىرگەتاسىن قالادى. دۇنيەجۇزىلىك «جەكپە-جەك» قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقاردى.
اۆتور
اقبوتا تۇرسىنبەك