ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:53, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستان جەكپە-جەك سپورتىنىڭ نەگىزىن قالاعان سابىرجان ماحمەتوۆ ومىردەن ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان جەكپە-جەك سپورتىنىڭ نەگىزىن قالاعان ازامات سابىرجان ماحمەتوۆ دۇنيەدەن وزدى. بۇل جونىندە بەلگىلى جازۋشى بەيبىت ساپارالى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.

    Қазақстан жекпе-жек спортының негізін қалаған Сабыржан Махметов өмірден өтті
    فوتو: الەۋمەتتىك جەلىدەن

    تانىمال باپكەر جانە سپورتشى 67 جاسىندا باقيعا اتتاندى. قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر ونى قازاقستان كيكبوكسينگىنىڭ اڭىزى، جەكپە-جەك سپورتىنداعى تاجىريبەلى مامان رەتىندە جاقسى تانيدى. ەلىمىزدە ول سپورتتىڭ وسى ءتۇرىن دامىتۋعا زور ۇلەس قوستى. بىلىكتى مامان قازاقستاننىڭ جەكپە-جەك فەدەراتسياسىنىڭ نەگىزىن قالاپ، ونىڭ جەتەكشىسى رەتىندە اۋقىمدى ىستەر اتقاردى.

    سابىرجان ماحمەتوۆ ك س ر و-نىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى، ك س ر و جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى بولعان. سونداي-اق ك س ر و اۋە دەسانت اسكەرىنىڭ (ۆ د ۆ س س س ر) ءۇش دۇركىن ابسوليۋتتىك چەمپيونى، ەرەجەسىز جەكپە-جەكتەن بىرنەشە دۇركىن الەم چەمپيونى اتانىپ، ك س ر و مەن قازاقستاندا كيكبوكسينگ پەن ۋشۋ-ساندانىڭ ىرگەتاسىن قالادى. دۇنيەجۇزىلىك «جەكپە-جەك» قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقاردى.

    اۆتور

    اقبوتا تۇرسىنبەك

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار