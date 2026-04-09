    17:44, 09 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستان جاھاندىق ستاتيستيكالىق كوميسسيا قۇرامىنا ەندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2027-2030-جىلدارعا ب ۇ ۇ ستاتيستيكالىق كوميسسياسىنىڭ قۇرامىنا سايلاندى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    بۇل شەشىم ب ۇ ۇ ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك كەڭەس اياسىندا قابىلداندى، ونىڭ جۇمىسىنا 54 مەملەكەت قاتىستى.

    قازاقستان كوميسسيا قۇرامىنا سينگاپۋر جانە موڭعوليامەن بىرگە ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرلىك توبى ۇسىنعان ءبىرىڭعاي كەلىسىلگەن ءتىزىم ارقىلى سايلانىپ وتىر.

    - بۇل تاعايىنداۋ ءوڭىر ەلدەرىنىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا جۇزەگە استى. قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ ستاتيستيكالىق كوميسسياسى قۇرامىنا ەنۋى - حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ جوعارى سەنىمىن كورسەتىپ، ەلدىڭ جاھاندىق ستاتيستيكالىق جۇيەنى دامىتۋداعى بەلسەندى ءرولىن ايقىندايدى. كوميسسيا جۇمىسىنا قاتىسۋ - قازاقستانعا حالىقارالىق ستاتيستيكالىق ستاندارتتاردى قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق تۇراقتى دامۋ مەن دەرەكتەردى سيفرلاندىرۋ باعىتىنداعى باستامالاردى ىلگەرىلەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن بيۋرو تاراتقان اقپاراتتا.

    ب ۇ ۇ ستاتيستيكالىق كوميسسياسى - جاھاندىق ستاتيستيكالىق جۇيەنىڭ نەگىزگى ۇكىمەتارالىق ورگانى. ول حالىقارالىق ستاتيستيكالىق ستاندارتتار مەن ءادىسنامالار ازىرلەۋ جۇمىستارىن ۇيلەستىرۋمەن اينالىسادى. قازىرگى تاڭدا كوميسسيا قۇرامىنا ءتورت جىل مەرزىمگە سايلاناتىن 34 مەملەكەت كىرىپ وتىر.

    وسىدان بۇرىن ە ى د ۇ ساراپشىلارى قازاقستاننىڭ ستاتيستيكانى جەتىلدىرۋ باعىتىنداعى جۇمىسىن باعالاعانىن جازعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
