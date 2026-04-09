قازاقستان جاھاندىق ستاتيستيكالىق كوميسسيا قۇرامىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2027-2030-جىلدارعا ب ۇ ۇ ستاتيستيكالىق كوميسسياسىنىڭ قۇرامىنا سايلاندى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل شەشىم ب ۇ ۇ ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك كەڭەس اياسىندا قابىلداندى، ونىڭ جۇمىسىنا 54 مەملەكەت قاتىستى.
قازاقستان كوميسسيا قۇرامىنا سينگاپۋر جانە موڭعوليامەن بىرگە ازيا-تىنىق مۇحيتى وڭىرلىك توبى ۇسىنعان ءبىرىڭعاي كەلىسىلگەن ءتىزىم ارقىلى سايلانىپ وتىر.
- بۇل تاعايىنداۋ ءوڭىر ەلدەرىنىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا جۇزەگە استى. قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ ستاتيستيكالىق كوميسسياسى قۇرامىنا ەنۋى - حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ جوعارى سەنىمىن كورسەتىپ، ەلدىڭ جاھاندىق ستاتيستيكالىق جۇيەنى دامىتۋداعى بەلسەندى ءرولىن ايقىندايدى. كوميسسيا جۇمىسىنا قاتىسۋ - قازاقستانعا حالىقارالىق ستاتيستيكالىق ستاندارتتاردى قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق تۇراقتى دامۋ مەن دەرەكتەردى سيفرلاندىرۋ باعىتىنداعى باستامالاردى ىلگەرىلەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن بيۋرو تاراتقان اقپاراتتا.
ب ۇ ۇ ستاتيستيكالىق كوميسسياسى - جاھاندىق ستاتيستيكالىق جۇيەنىڭ نەگىزگى ۇكىمەتارالىق ورگانى. ول حالىقارالىق ستاتيستيكالىق ستاندارتتار مەن ءادىسنامالار ازىرلەۋ جۇمىستارىن ۇيلەستىرۋمەن اينالىسادى. قازىرگى تاڭدا كوميسسيا قۇرامىنا ءتورت جىل مەرزىمگە سايلاناتىن 34 مەملەكەت كىرىپ وتىر.
