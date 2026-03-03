قازاقستان حالىقارالىق تورەلىكتەن 5 ميلليارد دوللار ايىپپۇلعا قاتىستى حابارلاندىرۋ الدى
استانا. KAZINFORM - قاشاعان كەن ورنىن يگەرۋشى NCOC كومپانياسى ەكولوگيالىق ايىپپۇلعا بايلانىستى تۇسىرگەن تالاپ ارىزعا ساي، قازاقستان حالىقارالىق تورەلىككە قاتىسادى. بۇل جونىندە ق ر ادىلەت مينيسترلىگى مالىمدەدى.
- قاشاعان كەن ورنىنداعى مەردىگەر كومپانيالار 2026-جىلدىڭ 9-اقپانىندا حالىقارالىق تورەلىككە ءوتىنىم بەرگەن. سوعان بايلانىستى قازاقستانعا ينۆەستيتسيالىق داۋلاردى رەتتەۋدىڭ حالىقارالىق ورتالىعىنان حابارلاما كەلدى، - دەگەن اقپارات تاراتتى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، داۋعا سەبەپ بولعان ماسەلە بويىنشا جاۋاپتى ءارى قۇزىرەتتى مەملەكەتتىك ورگان سوت وتىرىستارىندا ق ر ۇكىمەتىنىڭ مۇددەسىن قورعايدى. ال ادىلەت مينيسترلىگى وعان قۇقىقتىق جانە كونسۋلتاتسيالىق كومەك كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ۇكىمەتى مۇناي الپاۋىتتارىمەن بىرنەشە جىلدان بەرى سوتتاسىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، 2023-جىلى North Caspian Operating Company كومپانياسىنا جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ قورىتىندىسىندا كۇكىرتتىڭ نورمادان تىس ساقتالعانى انىقتالدى. رۇقسات ەتىلگەن 730 مىڭ توننا كۇكىرتتىڭ ورنىنا 1 ميلليون 750 مىڭ توننا كۇكىرت ساقتالعان. سول سەبەپتى، قازاقستان قاشاعان وپەراتورىن ەكولوگيالىق نورمالاردى ورەسكەل بۇزعانى ءۇشىن 2,3 تريلليون تەڭگە نەمەسە 5,1 ميلليارد دوللارعا سوتقا بەرگەن ەدى.