    20:15, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستان حالىقارالىق تورەلىكتەن 5 ميلليارد دوللار ايىپپۇلعا قاتىستى حابارلاندىرۋ الدى

    استانا. KAZINFORM - قاشاعان كەن ورنىن يگەرۋشى NCOC كومپانياسى ەكولوگيالىق ايىپپۇلعا بايلانىستى تۇسىرگەن تالاپ ارىزعا ساي، قازاقستان حالىقارالىق تورەلىككە قاتىسادى. بۇل جونىندە ق ر ادىلەت مينيسترلىگى مالىمدەدى.

    Қашаған
    Фото: North Caspian Operating Company

    - قاشاعان كەن ورنىنداعى مەردىگەر كومپانيالار 2026-جىلدىڭ 9-اقپانىندا حالىقارالىق تورەلىككە ءوتىنىم بەرگەن. سوعان بايلانىستى قازاقستانعا ينۆەستيتسيالىق داۋلاردى رەتتەۋدىڭ حالىقارالىق ورتالىعىنان حابارلاما كەلدى، - دەگەن اقپارات تاراتتى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، داۋعا سەبەپ بولعان ماسەلە بويىنشا جاۋاپتى ءارى قۇزىرەتتى مەملەكەتتىك ورگان سوت وتىرىستارىندا ق ر ۇكىمەتىنىڭ مۇددەسىن قورعايدى. ال ادىلەت مينيسترلىگى وعان قۇقىقتىق جانە كونسۋلتاتسيالىق كومەك كورسەتەدى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان ۇكىمەتى مۇناي الپاۋىتتارىمەن بىرنەشە جىلدان بەرى سوتتاسىپ جاتىر.

    ەسكە سالساق، 2023-جىلى North Caspian Operating Company كومپانياسىنا جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ قورىتىندىسىندا كۇكىرتتىڭ نورمادان تىس ساقتالعانى انىقتالدى. رۇقسات ەتىلگەن 730 مىڭ توننا كۇكىرتتىڭ ورنىنا 1 ميلليون 750 مىڭ توننا كۇكىرت ساقتالعان. سول سەبەپتى، قازاقستان قاشاعان وپەراتورىن ەكولوگيالىق نورمالاردى ورەسكەل بۇزعانى ءۇشىن 2,3 تريلليون تەڭگە نەمەسە 5,1 ميلليارد دوللارعا سوتقا بەرگەن ەدى.

    رەداكتورى
