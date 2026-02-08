قازاقستان ءوز ازاماتتارىن شەتەلدە وقىتۋ كورسەتكىشى بويىنشا 9-ورىندا تۇر
استانا. KAZINFORM - فيلوسوفيا، ساياساتتانۋ جانە ءدىنتانۋ ينستيتۋتىنىڭ باسشىسى ايگۇل ءسادۋاقاسوۆا كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا نۇسقاسىندا جەكە تۇلعانىڭ عىلىم مەن بىلىمگە ارقا سۇيەپ دامۋىنا تۇگەل كەپىلدىك بەرىلگەنىن ايتادى.
- جاڭا رەداكسيانىڭ 33-بابى ازاماتتاردىڭ ورتا جانە جوعارى ءبىلىم الۋ قۇقىعىنا كەپىلدىك بەرەدى. 23-باپتىڭ 1 جانە 3-تارماقتارى ءسوز بوستاندىعىنا، عىلىمي، تەحنيكالىق، شىعارماشىلىق جانە كوركەمدىك قىزمەت ەركىندىگىنە كەپىل بولىپ تۇر. زياتكەرلىك ەڭبەكتى قورعاۋ كەپىلدىگىنە ءمان بەرىلدى. وسىلايشا، جەكە تۇلعانى دامىتۋدىڭ بىلىمگە قول جەتكىزۋدەن باستاپ زياتكەرلىك جانە شىعارماشىلىق قىزمەتىن قۇقىقتىق تۇرعىدان قورعاۋعا دەيىنگى تۇتاس تراەكتورياسى قالىپتاسادى، - دەدى ول كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
سونداي-اق، ول جاڭا كونستيتۋتسياداعى زياتكەرلىك مەنشىكپەن بايلانىستى باپتار شەتەلدە ءبىلىم العان جاستاردىڭ ەلگە ورالۋىنا جاعداي تۋعىزاتىنىن ايتتى.
- يۋنەسكو- نىڭ ستاتيستيكا ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، قازاقستان ازاماتتارىن شەتەلدە وقىتۋ كورسەتكىشى جونىنەن الەمدە 9-ورىندا. 91,2 مىڭ قازاقستاندىق ستۋدەنت شەت ەلدە ءبىلىم الىپ جاتسا، قازاقستاندا 30 مىڭعا جۋىق شەتەلدىك ستۋدەنت وقىپ ءجۇر. مەملەكەت وسى الەۋەتتى وزىنە قايتارىپ، تولىققاندى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ينستيتۋتسيونالدىق جاعدايلار جاساي الۋى كەرەك. ءدال وسى جەردە شىعارماشىلىق ەركىندىكتىڭ، زياتكەرلىك ەڭبەك پەن عىلىمي اۆتونوميانى قورعاۋدىڭ كونستيتۋتسيالىق كەپىلدىكتەرى تۇبەگەيلى ماڭىزعا يە بولادى، - دەدى عالىم.