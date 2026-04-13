قازاقستان عارىشتىق تاجىريبەلەردى عارىشكەرسىز دە جۇزەگە اسىرا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ عارىشتاعى عىلىمي باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋعا حالىقارالىق ەكيپاج مۇشەلەرى تارتىلۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى اەروعارىش ونەركاسىبى كوميتەتى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، عىلىمي باعدارلاما جان-جاقتى پىسىقتالىپ، سۇرانىسقا يە بولعان جاعدايدا، ونى عارىش كەمەسىنىڭ بورتىندا تەك قازاقستاندىق عارىشكەرلەر عانا ەمەس، حالىقارالىق ەكيپاج مۇشەلەرى دە جۇزەگە اسىرا الادى. مۇنداي زەرتتەۋلەر سەرىكتەس ەلدەرمەن ىنتىماقتاستىق اياسىندا جۇرگىزىلەدى.
سونىمەن قاتار كوميتەت وتاندىق مامانداردى دايارلاۋ نەگىزگى باسىمدىق بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- باسىمدىق وتاندىق مامانداردى دايارلاۋعا بەرىلەدى. بۇل ۇلتتىق قۇزىرەتتى دامىتۋ، كادرلىق الەۋەتتى نىعايتۋ جانە ەلدىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرۋ ءۇشىن ماڭىزدى، - دەپ مالىمدەدى كوميتەت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ جاڭا عارىش باعدارلاماسى حالىقارالىق تاجىريبەنى ەسكەرە وتىرىپ ازىرلەنىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن. قازىرگى ۋاقىتتا عارىشتاعى عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن تاجىريبەلەردىڭ التىنشى باعدارلاماسىنىڭ جوباسى پىسىقتالىپ جاتىر.