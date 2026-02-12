قازاقستان ازاماتتارى رەفەرەندۋمعا بەلسەندى قاتىسادى دەپ سەنەمىز - ماۋلەن اشىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ الداعى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- وزدەرىڭىزگە بەلگىلى، مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلادى. بۇل - ەل دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىندەگى تاريحي وقيعا. كونستيتۋتسيانىڭ جوباسى اشىق ءارى جان- جاقتى تالقىلانىپ، مۇقيات پىسىقتالدى. تالقىلاۋ بارىسىندا ازاماتتاردىڭ ۇسىنىستارى بارىنشا ەسكەرىلدى. بۇل «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىنىڭ ءىس جۇزىندەگى جارقىن كورىنىسى ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى م. اشىمبايەۆ.
بۇل تۇرعىدا ول وسى ارقىلى ادىلەتتى قازاقستاننىڭ كونستيتۋتسيالىق مودەلى قالىپتاسىپ جاتقانىن ايتتى.
- وسى رەتتە كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ جانە ونىڭ قۇرامىنداعى پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ قاجىرلى جۇمىسىن ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون. وسىلايشا، اتقارىلعان اۋقىمدى جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە ازىرلەنگەن جاڭا اتا زاڭنىڭ جوباسى بۇگىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا رەسمي تۇردە جاريالانادى. الداعى ۋاقىتتا سەنات دەپۋتتارى جاڭا اتا زاڭىمىزدىڭ ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىنا ءبىر كىسىدەي اتسالىسادى دەپ سەنەمىز. وسى ورايدا ادىلەتتى قازاقستاننىڭ بەرىك نەگىزىن قالايتىن كەزەڭدە بارشا قازاقستاندىق وزدەرىنىڭ پاتريوتيزمىن جانە ازاماتتىق ۇستانىمدارىن ءبىلدىرىپ، رەفەرەندۋمعا بەلسەندى قاتىسادى دەپ سەنەمىز جانە سوعان شاقىرامىز، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.