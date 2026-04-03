قازاقستان اۋماعىندا كەڭ اۋقىمدا گەولوگيالىق زەرتتەۋ باعدارلاماسى جالعاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا زاماناۋي ادىستەردى قولدانا وتىرىپ، ەل اۋماعىن گەولوگيالىق تۇرعىدان كەڭ اۋقىمدا زەرتتەۋ باعدارلاماسى جالعاسادى.
بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ەلوردادا GEOSCIENCEEXPLORATION CENTRAL ASIA-2026 حالىقارالىق گەولوگيالىق فورۋمىندا ايتتى.
- الداعى ءۇش جىلدا 100 مىڭ شارشى شاقىرىم اۋماقتا 1:50000 ماسشتابتاعى ءتۇسىرىلىم باعدارلاماسى جۇرگىزىلەدى. بۇل جۇمىستار قاشىقتان زوندتاۋ ادىستەرىنەن باستاپ اەروگەوفيزيكالىق جانە گەوحيميالىق زەرتتەۋلەرگە دەيىنگى زاماناۋي تاسىلدەر كومەگىمەن جۇرگىزىلەدى. سونىمەن بىرگە، شۋ-سارىسۋ جانە سولتۇستىك تورعاي سياقتى جەتكىلىكتى زەرتتەلمەگەن مۇناي-گاز الەۋەتى بار شوگىندى الاپتاردا سەيسميكالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. الىنعان ناتيجەلەر كەيىن ەگجەي-تەگجەيلى ىزدەۋ جانە بارلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە نەگىز بولادى، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
سونىمەن بىرگە، جەر قويناۋىن پايدالانۋ پروتسەستەرىن اۋقىمدى سيفرلاندىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
- بىلتىر جەر قويناۋىن پايدالانۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى. ول ءوتىنىم بەرۋدەن باستاپ ليتسەنزيا بەرۋگە دەيىنگى تولىق سيفرلىق سيكلدى قامتاماسىز ەتەدى. پلاتفورمادا 22 مەملەكەتتىك قىزمەت جۇمىس ىستەيدى، ەلەكتروندىق اۋكسيوندار ەنگىزىلگەن جانە جازىلىم بونۋسىن ونلاين تولەۋگە ارنالعان «ەلەكتروندىق ءاميان» سەرۆيسى ىسكە قوسىلعان. وعان قوسا، بيىل باستاپقى گەولوگيالىق اقپارات سيفرلاندىرۋ جۇمىستارى اياقتالادى. بۇل پروتسەستەردى جۇيەلى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، راسىمدەردىڭ اشىقتىعىن ارتتىرادى جانە ينۆەستورلار ءۇشىن قولايلى ورتا قالىپتاستىرادى، - دەدى سالا ءمينيسترى.
ۇشىنشىدەن، ۇلتتىق گەولوگيالىق قىزمەتكە كەڭەيتىلگەن وكىلەتتىكتەر بەرىلدى. اتاپ ايتقاندا، جەر قويناۋىن مەملەكەتتىك گەولوگيالىق زەرتتەۋدى ۇيىمداستىرۋ جانە جۇرگىزۋ، مەملەكەتتىك مونيتورينگتى جۇزەگە اسىرۋ، ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك كاداستردى جۇرگىزۋ، گەولوگيالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە سالانى نىعايتۋ مەن دامىتۋعا باعىتتالعان وزگە دە مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋ قۇزىرەتى بەرىلدى.
- ايماقتىق ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەسىنە دە ەرەكشە توقتالعىم كەلەدى. جەر قويناۋىن بارلاۋ، پايدالانۋ جانە قورعاۋ جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كەڭەس اياسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزى زور. بۇل الاڭ ءوڭىر مەملەكەتتەرى اراسىندا كەلىسىلگەن شەشىمدەر قابىلداۋعا جانە تاجىريبە الماسۋعا ءتيىمدى مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز وڭىردەگى سالانىڭ كەلەسى دامۋ كەزەڭى مىنا باعىتتارعا نەگىزدەلۋى ءتيىس دەپ سانايمىز: جەر قويناۋىن گەولوگيالىق زەرتتەۋ تاسىلدەرىن ۇيلەستىرۋ؛ گەولوگيالىق اقپارات الماسۋدى دامىتۋ؛ شەكارالاس اۋماقتاردى قوسا العاندا، پەرسپەكتيۆالى قۇرىلىمداردى بىرلەسىپ زەرتتەۋ؛ ءوزارا ۇيلەسىمدى سيفرلىق گەولوگيالىق پلاتفورمالاردى قالىپتاستىرۋ. بۇل جەردە حالىقارالىق ارىپتەستىك پەن جاھاندىق تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ قاتىسۋى ماڭىزدى ءرول اتقارا الادى، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان گەولوگيالىق سالادا ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋگە جانە بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا اشىق.
بۇعان دەيىن مينيستر جەر قويناۋىن يگەرۋدىڭ ءداستۇرلى مودەلىن تۇبەگەيلى قايتا قاراۋدى قاجەت ەتەتىن ۋاقىت كەلگەنىن ايتقان ەدى.
الداعى 3 جىلدا گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋ 500 ميلليون دوللارعا جەتەدى.