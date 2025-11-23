10:42, 23 - قاراشا 2025 | GMT +5
قازاقستان التىن ساتىپ الۋدان الەمدە 2-ورىنعا شىقتى
BestBrokers پورتالىنىڭ دەرەگىنشە، قازاقستان بيىل التىن ساتىپ الۋ كولەمى بويىنشا الەمدە ەكىنشى ورىنعا كوتەرىلدى. زەرتتەۋ اۆتورلارى جىل باسىنان بەرى ۇلتتىق بانكتەردىڭ ساتىپ العان التىن مولشەرىن سالىستىرعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
ءبىرىنشى ورىندا - پولشا (67,1 توننا)
ەكىنشى - قازاقستان (32,4 توننا)
ءۇشىنشى - قىتاي (22,7 توننا).
العاشقى وندىققا سونداي-اق تۇركيا، چەحيا، كامبودجا، گانا، قاتار، ءۇندىستان جانە سەربيا كىردى.
التىن قورىن ازايتقان ەلدەر قاتارىندا وزبەكستان مەن رەسەي بار.
الەمدەگى جالپى التىن قورى جونىنەن ا ق ش كوش باستاپ تۇر، ودان كەيىن گەرمانيا مەن فرانتسيا ورنالاسقان.
ازامات قويشىعارا