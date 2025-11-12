قازاقستان الەمنىڭ ۇزدىك 100 ءبىلىم بەرۋ يننوۆاتسياسىنىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اۋىلداعى مەكتەپتەردى دامىتۋ تاجىريبەسى العاش رەت HundrED Global Collection 2026 حالىقارالىق رەيتينگىنىڭ نەگىزگى تىزىمىنە ەندى.
بۇل ءتىزىم الەمدە ىسكە اسىرۋعا ۇسىنىلعان 100 ۇزدىك ءبىلىم بەرۋ يننوۆاتسياسىن قامتيدى.
جىل سايىن فينلياندياداعى HundrED ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمى بۇكىل الەم بويىنشا ءبىلىم بەرۋ سالاسىن وزگەرتەتىن ەڭ ءتيىمدى ءارى اۋقىمدى تاجىريبەلەردى تاڭدايدى. 2025-جىلى 70 ەلدەن 800 دەن استام ءوتىنىم ءتۇستى، ساراپشىلار 150 جوبانى ىرىكتەپ، ۇزدىك 100 جوبانى انىقتادى. ولاردىڭ قاتارىندا AITAS Foundation-عا قاراستى ءبىلىم بەرۋ سالاسىن تۇراقتى دامىتۋ قورى جۇزەگە اسىرعان شاعىن جيناقتى مەكتەپتەردىڭ الەۋەتىن سيفرلىق تەحنولوگيالار ارقىلى دامىتۋ جوباسى بار.
نەگىزگى تىزىمگە قازاقستانمەن قاتار ۇلى بريتانيا، كانادا، ءۇندىستان، نورۆەگيا جانە ا ق ش- تىڭ دا جوبالارى ەندى. بۇل ەلدەر قازىردىڭ وزىندە الەمدىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ بولاشاعىن قالىپتاستىرىپ جاتىر.
- HundrED Global Collection 2026 شىن مانىندە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن وزگەرتەتىن شەشىمدەردى اتاپ وتەدى. قازاقستاندا جاسالعان جۇمىس - اۋىل مەكتەپتەرىن قولداۋدىڭ اۋقىمدى ءارى تۇراقتى ءتاسىلىنىڭ جارقىن مىسالى، - دەپ اتاپ ءوتتى HundrED زەرتتەۋ ديرەكتورى كاترين بەرگسترەم.
ايتا كەتەيىك، 2023-2024-جىلدارى اقتوبە وبلىسىندا ءبىلىم بەرۋ سالاسىن تۇراقتى دامىتۋ قورى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ، «قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ، وبلىس اكىمدىگىنىڭ جانە AITAS حولدينگىنىڭ قولداۋىمەن اۋىلداعى شاعىن جيناقتى مەكتەپتەردە ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان كەشەندى جوبانى جۇزەگە اسىردى.
جوبا 134 شاعىن جيناقتى جانە 12 تىرەك مەكتەپتى قامتىدى. ناتيجەسىندە سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جاقسارتىلىپ، پەداگوگتەر جاڭا ادىستەمەلەر بويىنشا وقىتىلدى، ارالاس جانە قاشىقتان وقىتۋ تۇرلەرى ىسكە قوسىلدى. مۇعالىمدەر مەن وقۋشىلاردىڭ كورسەتكىشتەرى ايتارلىقتاي ارتقانى تاۋەلسىز باعالاۋ ارقىلى دالەلدەنىپ، HundrED حالىقارالىق ساراپشىلارى تاراپىنان مويىندالدى.
- ءبىزدىڭ HundrED تىزىمىنە ەنۋىمىز - ءىرى بيزنەستىڭ الەۋمەتتىك ميسسياسى جۇيەلى وزگەرىستەرگە اكەلەتىنىن دالەلدەيدى. ءبىز بيزنەس، قوعام جانە مەملەكەت كۇشىن بىرىكتىرە وتىرىپ، تۇراقتى جوبالاردى ىسكە اسىرامىز. بۇل جاڭالىق - بارلىق سەرىكتەس ءۇشىن ماقتانىش. جەتىستىگىمىز قازاقستاننىڭ ءبىلىم مەن ينتەللەكتۋالدى كاپيتال سالاسىندا ءتيىمدى شەشىمدەر ۇسىنا الاتىنىن كورسەتەدى، - دەدى ءبىلىم بەرۋ سالاسىن تۇراقتى دامىتۋ قورىنىڭ (AITAS Foundation) جەتەكشىسى دانيار توقتاربايەۆ.
جالپى العاندا، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ۇزدىك 100 يننوۆاتسيا تىزىمىنە 52 ەلدەن جاڭاشىل جوبالار ەندى. HundrED تىزىمىنە ەنگەن جوبالار جىل سايىن الەمنىڭ جەتەكشى ءبىلىم ينستيتۋتتارى مەن دونورلارىنىڭ نازارىن اۋدارادى. ولاردىڭ تاسىلدەرى كوپتەگەن ەلدەردە ۇلتتىق رەفورمالاردىڭ ءبىر بولىگىنە اينالادى.
قازاقستاننىڭ شاعىن جيناقتى مەكتەپتەردى قولداۋ مودەلى - مەملەكەت، بيزنەس جانە قوعامنىڭ ورنىقتى سەرىكتەستىگى ارقاسىندا قالا مەن اۋىل اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسىنداعى الشاقتىقتى ازايتۋدىڭ ۇلگىسى رەتىندە قاراستىرىلۋدا.
بيىل اقتوبە وبلىسىنىڭ تاجىريبەسى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا ماسشتابتالىپ جاتىر.