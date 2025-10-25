قازاقستان العاش رەت ازيا-تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى ۇزدىك مەكەمەلەردىڭ بەدەلدى رەيتينگىنە ەندى
استانا. KAZIFORM - بىردەن 3 قازاقستاندىق مەكەمە «ASIA- PACIFIC- Best 100 best - in-Class» رەيتينگىنىڭ توپ-100 كىردى. Tatler Best العاش رەت ەلىمىزدى ۇزدىك توپتاماعا قوسىپ، گاسترونوميا مەن قوناقجايلىلىق يندۋسترياسىنىڭ دەڭگەيىنىڭ جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
Kazakh Tourism كومپانياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، بانگكوكتە Tatler Best 2025 بايقاۋىنىڭ ناتيجەلەرى جاريالاندى. قازاقستاننان ازيا-تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى توپ-100 قوناق ءۇي، مەيرامحانا مەن بار رەيتينگىسىنە ەلوردالىق «The Veil» بۋتيك-قوناق ءۇيى، الماتى قالاسىنداعى «Auyl» مەيرامحاناسى جانە «French 42» كىردى. ولار سالانىڭ جەتەكشى الەمدىك وكىلدەرىمەن قاتار ۇزدىك دەپ تانىلدى.
- قازاقستان حالىقارالىق ارەنادا ءوز پوزيتسياسىن نىعايتىپ، قوناقجايلىلىقتىڭ وزىندىك ءستيلىن دامىتۋدا. حالىقارالىق مويىنداۋ - بۇل وتاندىق قوناقجايلىلىق جانە گاسترونوميا يندۋسترياسى وكىلدەرىنىڭ ماقساتتى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى. ولار زاماناۋي ستاندارتتار مەن ۇلتتىق بىرەگەيلىكتى ءساتتى ۇشتاستىرىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى «Kazakh Tourism» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دانيەل سەرجان ۇلى.
Tatler Best سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن ىرىكتەۋ بىرنەشە كەزەڭنەن تۇرادى. وعان بۇكىل ايماقتان قوناقجايلىلىق سالاسىنىڭ 700 دەن استام ساراپشىسى قاتىسادى. قازىلار قۇرامىندا Tatler رەداكسيالىق توپتارى، تانىمال اسپازدىق سىنشىلار، حالىقارالىق جۋرناليستەر جانە سالانىڭ كاسىبي ماماندارى بار. باعالاۋ بارىسىندا گاسترونوميا بويىنشا الەمدەگى ىقپالدى ساراپشىلاردىڭ پىكىرى ەسكەرىلەدى.
اتاپ وتكەن ءجون، بيىل ەكى قازاقستاندىق مەكەمە بەدەلدى «The World’s 50 Best» جاھاندىق رەيتينگىنىڭ «50 Best Discovery» تىزىمىنە ەندى.
