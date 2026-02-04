«قازاقستان-پاكىستان» بيزنەس-فورۋمىندا قۇنى 200 ميلليون دوللارعا جۋىق 32 كوممەرتسيالىق قۇجاتقا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - بيزنەس-فورۋم الاڭىندا بارلىعى 32 كوممەرتسيالىق قۇجات راسىمدەلدى. قول قويىلعان كەلىسىمدەر قارجى، لوگيستيكا، ونەركاسىپ، ەنەرگەتيكا، اگروونەركاسىپ كەشەنى، سيفرلىق سەرۆيستەر مەن ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى قازاقستاندىق-پاكىستاندىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ مەن تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان.
ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ساپار اياسىنداعى ەڭ ءىرى ونەركاسىپتىك كەلىسىم - قازاقستاندىق Falcon EuroBus ج ش س مەن پاكىستاندىق QCC International كومپانياسى اراسىندا وتاندىق ەلەكتروبۋستاردى پاكىستانعا جەتكىزۋ تۋرالى جاسالعان، قۇنى 108 ميلليون ا ق ش دوللارى بولاتىن كەلىسىمشارت بولدى.
بۇل قۇجات ۇلتتىق ماشينا جاساۋ سالاسىن ىلگەرىلەتۋ جانە حالىقارالىق نارىقتاردا Made in Kazakhstan برەندىن نىعايتۋ تۇرعىسىنان ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. سونىمەن قاتار، ەكسپورتتىق ءونىم تۇرلەرىن كەڭەيتۋ مەن جوعارى تەحنولوگيالىق ءوندىرىستى ودان ءارى جەرگىلىكتەندىرۋگە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
كەلىسىمدەردىڭ ەلەۋلى بولىگى بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالاۋ تەتىكتەرىن ىسكە قوسۋعا جانە قارجىلىق ىنتىماقتاستىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا ارنالدى. اتاپ ايتقاندا، «سامۇرىق-قازىنا» ا ق مەن Fauji كومپانيالار توبى قازاقستان مەن پاكىستان اۋماعىندا جوبالاردى ىرىكتەۋ جانە ىسكە اسىرۋ ءۇشىن بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق پلاتفورما قۇرۋ جونىندەگى كەلىسىمگە كەلدى.
«بايتەرەك» ۇ ب ح» ا ق Habib Bank Limited ارقىلى جوبالىق جانە ساۋدا قارجىلاندىرۋ باعىتىنداعى سەرىكتەستىگىن كەڭەيتىپ، كولىك-لوگيستيكا سەكتورىندا TCS Private Limited كومپانياسىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتتى.
سونداي-اق Freedom Holding Corp. پەن «فريدوم بانك قازاقستان» ا ق پاكىستاندىق سەرىكتەستەرمەن ءبىرقاتار كەلىسىمگە قول قويدى. اتاپ ايتقاندا، Meezan Bank Limited-پەن 20 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە كوررەسپوندەنتتىك قاتىناستاردى دامىتۋ جانە حالىقارالىق ەسەپ ايىرىسۋلار جونىندە كەلىسىم جاسالدى. بۇدان بولەك، ترانسشەكارالىق قارجىلىق جانە سيفرلىق سەرۆيستەردى دامىتۋعا باعىتتالعان ۋاعدالاستىقتار بەكىتىلدى.
كەلىسىمدەردىڭ ماڭىزدى بولىگى كولىك-لوگيستيكا سەكتورىنا تيەسىلى بولدى. «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق پەن National Logistics Corporation مۋلتيمودالدى تاسىمالدار مەن ترانزيت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىستى.
«قازپوشتا» ا ق Pakistan Post جانە TCS Private Limited كومپانيالارىمەن پوشتا-لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ جونىندە مەموراندۋمدارعا قول قويدى. سونىمەن قاتار، اقتاۋ حالىقارالىق تەڭىز ساۋدا پورتى مەن كاراچي پورتى پورتتىق لوگيستيكانى دامىتۋ جانە ءوزارا ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە كەلدى.
ونەركاسىپ سالاسىندا KazFoodProducts پەن Almoiz Group اراسىندا جەتىسۋ وبلىسىندا قانت وندىرەتىن بىرلەسكەن كاسىپورىن قۇرۋ جونىندە 20 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى ينۆەستيتسيامەن كەلىسىم جاسالدى. سونداي-اق Kusto Group پەن QazTrade اراسىندا قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندىرۋدى دامىتۋعا باعىتتالعان 20 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
حيميا جانە قايتا وڭدەۋ ونەركاسىبىندە BARK Qazaqstan ج ش س مەن پاكىستاندىق بەيىندى قۇرىلىمدار اراسىندا كەلىسىمدەر جاسالدى. سونىمەن قاتار، قىزىلوردا وبلىسىندا حيميالىق ءوندىرىس ىسكە قوسۋ جونىندە NorSon Chemical Industries مەن «بايقوڭىر» ا ك ك اراسىندا مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
سيفرلىق سەرۆيستەر، IT جانە تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىن قامتيتىن جەكە كەلىسىمدەر توپتاماسى دا بار. Astana Hub پەن IGNITE Pakistan ستارتاپ-ەكوجۇيەلەردى دامىتۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق مەموراندۋمىنا قول قويدى. QazCode پەن Jazz Pakistan تەلەكوممۋنيكاتسيا سەكتورىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى جولعا قويۋ جونىندە ۋاعدالاستى.
بۇدان بولەك، سيفرلىق شەشىمدەر مەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا، سونداي-اق تولەم سەرۆيستەرىن ينتەگراتسيالاۋ باعىتىندا كەلىسىمدەر جاسالدى.
ءبىلىم بەرۋ جانە مەديتسينا سالالارىندا استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى مەن Maroof International Hospital، سونداي-اق iTech KZ پەن Gift University اراسىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان مەموراندۋمدارعا قول قويىلدى.
عارىش سالاسىندا «قازاقستان عارىش ساپارى» ا ق مەن SUPARCO عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق جانە سپۋتنيكتىك دەرەكتەر الماسۋ جونىندە كەلىسىمگە كەلدى.
سونىمەن قاتار، وتباسى بانك پەن Meezan Bank Limited اراسىندا يسلامدىق قارجىلاندىرۋ سالاسىنداعى كەلىسىمدەرگە، سونداي-اق اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋ مەن ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ ۇيىمدارى اراسىنداعى ىسكەرلىك بايلانىستاردى نىعايتۋعا باعىتتالعان مەموراندۋمدارعا قول قويىلدى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريف قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى اراسىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويعانى تۋرالى جازعان ەدىك.