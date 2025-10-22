قازاقستان 1,6 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن 19-قازانعا دەيىنگى كەزەڭدە قازاقستان جاڭا استىق ونىمىنەن 1,6 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتادى. بۇل تۋرالى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق مالىمەتتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلعى 1- قىركۇيەكتەن 19-قازانعا دەيىنگى كەزەڭدە قازاقستان جاڭا استىق ونىمىنەن 1,6 ميلليون توننا استىق ەكسپورتتادى، بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %14 عا كوپ (2024 -جىلى - 1,4 ميلليون توننا).
- ەكسپورت كولەمى نەگىزىنەن ورتالىق ازيا جانە كاۆكاز ەلدەرى باعىتىندا ارتقانى بايقالادى. ماسەلەن، وزبەكستانعا ەكسپورت كولەمى %41 عا ءوسىپ، 568 مىڭ توننادان 801 مىڭ تونناعا جەتتى. ال تاجىكستانعا %3,8 عا ءوستى (236 مىڭنان 245 مىڭ تونناعا دەيىن)، ال قىرعىزستانعا جەتكىزىلىم 2,6 ەسەگە كوبەيىپ، 17 مىڭنان 45 مىڭ توننا بولدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار، ازەربايجانعا ەكسپورت 3,4 ەسەگە ۇلعايسا، (11 مىڭنان 38 مىڭ تونناعا دەيىن)، اۋعانستانعا جەتكىزىلىم %28,6 عا ءوسىپ، 56 مىڭنان 72 مىڭ تونناعا جەتتى، سونداي-اق، تۇرىكمەنستانعا ەكسپورت %66,7 عا كوبەيىپ، 3 مىڭنان 5 مىڭ تونناعا دەيىن كوبەيدى.