KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە اۆتوجانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автогаз нархлари
    فوتو: Kazinform / Freepik

    6-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى تومەندەگىدەي:

    ا ي-92

    استانا: ءليترى - 240- 243 تەڭگە؛

    الماتى: ءليترى - 238- 245 تەڭگە؛

    شىمكەنت: ءليترى - 228- 231 تەڭگە.

    ا ي-95

    استانا: ءليترى - 313- 315 تەڭگە؛

    الماتى: ءليترى - 320- 322 تەڭگە؛

    شىمكەنت: ءليترى - 299- 305 تەڭگە.

    ا ي-98

    استانا: ءليترى - 355- 365 تەڭگە؛

    الماتى: ءليترى - 360- 375 تەڭگە؛

    شىمكەنت: ءليترى - 345- 350 تەڭگە.

    ديزەل وتىنى

    استانا: ءليترى - 333 تەڭگە؛

    الماتى: ءليترى - 334- 341 تەڭگە؛

    شىمكەنت: ءليترى - 336- 339 تەڭگە.

    اۆتوگاز

    استانا: ءليترى - 112 تەڭگە؛

    الماتى: ءليترى - 112 تەڭگە؛

    شىمكەنت: ءليترى - 102 تەڭگە.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور