قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە اۆتوجانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
6-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى تومەندەگىدەي:
ا ي-92
استانا: ءليترى - 240- 243 تەڭگە؛
الماتى: ءليترى - 238- 245 تەڭگە؛
شىمكەنت: ءليترى - 228- 231 تەڭگە.
ا ي-95
استانا: ءليترى - 313- 315 تەڭگە؛
الماتى: ءليترى - 320- 322 تەڭگە؛
شىمكەنت: ءليترى - 299- 305 تەڭگە.
ا ي-98
استانا: ءليترى - 355- 365 تەڭگە؛
الماتى: ءليترى - 360- 375 تەڭگە؛
شىمكەنت: ءليترى - 345- 350 تەڭگە.
ديزەل وتىنى
استانا: ءليترى - 333 تەڭگە؛
الماتى: ءليترى - 334- 341 تەڭگە؛
شىمكەنت: ءليترى - 336- 339 تەڭگە.
اۆتوگاز
استانا: ءليترى - 112 تەڭگە؛
الماتى: ءليترى - 112 تەڭگە؛
شىمكەنت: ءليترى - 102 تەڭگە.