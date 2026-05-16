قازاقستانداعى ەڭ باي جاس ميلليونەر كىم؟
استانا. قازاقپارات - Forbes قازاقستانداعى ەڭ داۋلەتتى جاس كاسىپكەرلەر ءتىزىمىن جاريالادى.
د د س ۇ بەكىتكەن انىقتاماعا سايكەس، 18 بەن 44 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتار جاستار ساناتىنا كىرەدى. قازاقستاننىڭ ەڭ باي 75 بيزنەسمەنى رەيتينگىندە وسى جاس ساناتىنا كىرەتىن جەتى ميلليونەر جانە ءبىر ميللياردەر بار.
عالىمجان ەسەنوۆ
رەيتينگتە 19-ورىنعا جايعاسقان عالىمجان ەسەنوۆ 44 جاستا. Alatau City Bank- ءتىڭ بۇرىنعى يەسى ءارى اگروبيزنەس وكىلى. داۋلەتى 564 ميلليون دوللار دەپ باعالانعان.
ول بۇعان دەيىن «كسەل» كومپانياسىنىڭ ءىرى اكسيونەرلەرىنىڭ ءبىرى بولدى. بۇگىندە ەسەنوۆ اگروونەركاسىپ باعىتىنا دەن قويعان. سەيسەمبايەۆتار اۋلەتىمەن بىرگە قۇس شارۋاشىلىعىن («الەل اگرو»)، الما باعى مەن شىرىن ءوندىرىسىن («Amalbio»)، سويادان ماي شىعارۋ جانە مال ازىعىن ءوندىرۋ («ۋىز ماي ينداستري») سياقتى جوبالاردى دامىتىپ وتىر. بۇدان بولەك، Tamos Education جەكەمەنشىك مەكتەبىنىڭ قۇرىلتايشىلارىنىڭ ءبىرى.
ايجان ەسىم
ەلدەگى ەڭ داۋلەتتى كاسىپكەرلەر تىزىمىندە 47-ورىننان كورىنگەن الماتىنىڭ ەكس-اكىمى احمەتجان ەسىموۆتىڭ قىزى ايجان ەسىم دە ازىرگە جاستار ساناتىندا. ونىڭ جاسى - 44 تە. بايلىعى شامامەن 207 ميلليون دوللارعا باعالانعان.
ول «قازفوسفات» كومپانياسىنداعى ۇلەسىن ساتۋ ارقىلى داۋلەت جيناعان. بۇل كاسىپورىن فوسفوريت وندىرۋمەن جانە فوسفورلى تىڭايتقىشتار، سارى فوسفور جانە ونىڭ تۋىندىلارىن شىعارۋمەن اينالىسادى.
قازىر ايجان فيتنەس سالاسىنا بەت بۇرعان، KRIDA فيتنەس-كلۋبىنىڭ ۇلەسىنە يە. سونداي-اق «الماتى نان» جانە پەتروپاۆلداعى نان-توقاش كومبيناتتارىندا دا ۇلەستەرى بار.
الماز السەنوۆ
اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى تاعى ءبىر ءىرى كاسىپكەر - الماز السەنوۆ تە 44 جاستا. ول رەيتينگتە 48-ورىندا، داۋلەتى - 204 ميلليون دوللار.
ونىڭ نەگىزگى بيزنەسى شۆەيتساريادا ورنالاسقان Harvest Group كومپانياسىمەن بايلانىستى. بۇل حولدينگ اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن حالىقارالىق دەڭگەيدە تاراتۋ، لوگيستيكا، ەكسپورت الدىنداعى قارجىلاندىرۋ جانە ساۋدا نەسيەلەۋمەن اينالىسادى.
2024-جىلدىڭ سوڭىندا كومپانيا كەنيادا كەڭسە اشىپ، مومباسا مەن نايروبيدە لوگيستيكالىق حابتار قۇرۋدى جوسپارلادى. جوباعا 12 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا سالىنباق.
ايعازى قۇسايىنوۆ
42 جاستاعى ايعازى قۇسايىنوۆ رەيتينگكە العاش رەت كىرىپ وتىر. ول 64-ورىندا، داۋلەتى - 132 ميلليون دوللار.
ول باستاپقىدا جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىپ الىپ، جوندەپ، قايتا ساتۋمەن اينالىسقان. كەيىن اكەسىنەن مۇراعا العان حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ كورپوراتسياسىنىڭ يەسى بولدى. ونىڭ قۇرامىندا قازگاسا، كاۋ، كوللەدجدەر، Digital College ،KazGASA School ،KAU School جانە 2026-جىلى اشىلاتىن Charterhouse Almaty حالىقارالىق مەكتەبى بار.
سونىمەن قاتار ول مىس ءوندىرۋ جانە وڭدەۋمەن اينالىسادى. قازاقستاندا بىرنەشە كەن ورنى بار. بۇعان قوسا اۋىل شارۋاشىلىعى جوبالارىن دا دامىتىپ كەلەدى. بۇل باعىتتاردىڭ ءبارىن Verum Group حولدينگى ارقىلى باسقارىپ وتىر.
نۇرالى اليەۆ
41 جاستاعى ءنۇرالى اليەۆ رەيتينگتە 41-ورىندا، بايلىعى - 280 ميلليون دوللار.
ول Capital Holding جانە Darmen Holding كومپانيالارىندا باقىلاۋشى ۇلەسكە يە. سونداي-اق دۋباي مەن الماتىدا Donatello قوناقۇيلەرىن باسقارادى. بۇدان بولەك، مەيرامحانا بيزنەسى دە بار. 2025-جىلى ول «ترانستەلەكوم» كومپانياسىنداعى ۇلەسىن ساتتى.
اسقار بايتاسوۆ
41 جاستاعى رەستوراتور اسقار بايتاسوۆ رەيتينگتە 68-ورىندا، داۋلەتى 112 ميلليون دوللار.
نەگىزگى تابىس كوزى - 50 دەن استام مەيرامحانانى بىرىكتىرەتىن ABR حولدينگى. سونداي-اق ABR Tech ازىرلەگەن abr+ قوسىمشاسى بار.
تيمۋر تۋرلوۆ
38 جاستاعى تيمۋر تۋرلوۆ - تىزىمدەگى ەڭ باي كاسىپكەر. ول Freedom Holding Corp. نەگىزىن قالاۋشى. بايلىعى - 5,2 ميلليارد دوللار، رەيتينگتە 6-ورىندا.
ونىڭ نەگىزگى اكتيۆى - Freedom حولدينگىندەگى 70 پايىز ۇلەس. كومپانيا قۇرامىنا بانك، ينۆەستيتسيالىق جانە ساقتاندىرۋ قۇرىلىمدارى، سونداي-اق Freedom Travel ،Ticketon، Arbuz.kz ،Freedom Media ،Freedom Telecom سياقتى سەرۆيستەر كىرەدى.
سونىمەن قاتار ونىڭ Turlov Private Holding ارقىلى دا اكتيۆتەرى بار: سارىارقا اۋەجايى، سەمەنت زاۋىتى، Citix ،Freedom Mobile ،Freedom Drive ،Tatler Kazakhstan جۋرنالى جانە «شاحتەر» فۋتبول كلۋبى سونىڭ ىشىندە.
شاحمۇرات ءمۇتالىپ
35 جاستاعى شاحمۋرات ءمۇتالىپ - ەلىمىزدەگى ەڭ جاس ميلليونەر. ول رەيتينگتە 22-ورىندا، بايلىعى شامامەن 482 ميلليون دوللار.
ول Integra Construction KZ كومپانياسىنىڭ نەگىزگى قۇرىلتايشىسى. كومپانيا كاماز زاۋىتى، كولىك ينفراقۇرىلىمى، پورتتار مەن اۋەجاي جوبالارى سياقتى ءىرى قۇرىلىس جانە ينفراقۇرىلىم نىساندارىن جۇزەگە اسىرادى.
ءمۇتالىپ بيزنەس اياسىن كەڭەيتىپ، «التىن الماس» التىن ءوندىرۋ كومپانياسىن ساتىپ الۋعا كىرىسكەن. بۇدان بولەك ERG مەن «قازتسينك» سياقتى ءىرى اكتيۆتەرگە دە قىزىعۋشىلىق تانىتقانى حابارلانعان.
Ulysmedia