قازاقستاندا زاڭسىز ميگراتسيا ارناسى: جۇك كولىگىندەگى قۇپيا ورىن اشكەرەلەندى
استانا. KAZINFORM - كريمينالدىق پوليتسەيلەر پاۆلودار وبلىسىندا ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى زاڭسىز ترانزيت ۇيىمداستىرۋ ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
جەدەل ءىس-شارالار ناتيجەسىندە وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى ۇستالدى. ول ءوز وتانداستارىن رەسەي فەدەراتسياسى ارقىلى قازاقستانعا زاڭسىز تاسىمالداۋ سحەماسىن ۇيىمداستىرعان.
قىلمىستىق جوسپاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ەر ادام MAN ماركالى جۇك كولىگىن پايدالانعان.
كولىكتى تەكسەرۋ كەزىندە جەدەل قىزمەتكەرلەر ادامداردى جاسىرىن تاسىمالداۋعا ارنالعان ارنايى جابدىقتالعان قۇپيا ورىن تاپتى.
كولىك تاركىلەنىپ، ارنايى تۇراققا قويىلدى. ۇيىمداستىرۋشىعا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- زاڭسىز كوشى-قوندى ۇيىمداستىرۋ فاكتىسى بويىنشا، كولىك قۇرالىن ۇسىنۋ جانە بايلانىستى قىزمەتتەر كورسەتۋ ارقىلى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىر وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا جانە كۇدىكتىنىڭ باسقا دا وسىنداي قىلمىستارعا قاتىستىلىعىن تەكسەرۋگە باعىتتالعان تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى پاۆلودار وبلىسى پ د كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى جاسلان تانجانوۆ.