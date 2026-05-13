قازاقستاندا ورتاشا جالاقى مولشەرى قانشا؟
استانا. قازاقپارات - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستانداعى مەديانالىق جانە ورتاشا ايلىق جالاقى مولشەرى تۋرالى مالىمەت جاريالادى.
2026-جىلعى I توقساندا قازاقستاندا ورتاشا اتاۋلى جالاقى 461486 تەڭگە بولدى. بىلتىرمەن سالىستىرعاندا ورتاشا جالاقى 9,1 پايىزعا ءوستى، ءبىراق ينفلياتسيانى ەسكەرگەندە 2,3 پايىزعا تومەندەدى.
وڭىرلەر بويىنشا ورتاشا اتاۋلى جالاقىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى اباي وبلىسىندا تىركەلگەن: 14,2 پايىز (405425 تەڭگە). ال پاۆلودار وبلىسىندا 12,4 پايىز (448906 تەڭگە)، جەتىسۋ وبلىسىندا 12,2 پايىز (346199 تەڭگە)، الماتى وبلىسىندا 10,9 پايىز (376012 تەڭگە)، الماتى قالاسىندا 10,7 پايىز (574162 تەڭگە) بولعان.
ەڭ جوعارى ورتاشا جالاقى ماڭعىستاۋ وبلىسىندا، ياعني 659801 تەڭگە. بۇدان بولەك، جوعارى كورسەتكىش ۇلىتاۋ (655995 تەڭگە)، اتىراۋ وبلىستارىندا (652950) بايقالعان.
2026-جىلعى I توقسانداعى جالاقىنىڭ مەديانالىق ءمانى (جالاقى قاتارىنىڭ ورتاشا دەڭگەيى) 331527 تەڭگە بولعان.
مەديانالىق جالاقى بارلىق جۇمىسشىنى تەڭ ەكى توپقا بولەدى: جارتىسى وسى سومادان از، ال ەكىنشى جارتىسى كوپ تابىس تابادى. ياعني بۇل ادام «ورتاشا» قانشا تابىس تاباتىنىن كورسەتەدى.