قازاقستاننان توكيوعا اۋە رەيسى قاشان اشىلادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننان تىكەلەي جۇرەتىن حالىقارالىق رەيستەردى كوبەيتۋدى تاپسىردى.
- توكيو جانە باسقا دا باعىتتار بويىنشا تىكەلەي رەيستەر اشىلاتىنى كوپتەن بەرى ايتىلىپ كەلەدى، ءبىراق ءالى دە ناتيجە جوق… جوسپارلانعان رەيستەر تەك ءسوز جۇزىندە قالىپ قويماسىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ حالىقارالىق رەيستەر جوسپارعا سايكەس ىسكە قوسىلاتىنىن ۋادە ەتتى.
- توكيو بويىنشا وسى جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا، ال ا ق ش-قا كەلەر جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا رەيستەردى اشامىز. قازىر 34 حالىقارالىق باعدار بويىنشا استانادا رەيستەر ورىندالىپ جاتىر. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تاعى دا 5 باعىتتى اشامىز، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن توكيو، سينگاپۋر، نيۋ-يورككە قازاقستاننان اۋە رەيستەرى اشىلاتىنىن جازعان ەدىك.