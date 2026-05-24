قازاقستاندا ساياباقتاعى اتتراكسيوندا كوڭىل كوتەرۋ باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - سوڭعى قوڭىراۋ سوققان سوڭ اتا-انالاردىڭ كوبى بالالارىن قالاداعى كوڭىل كوتەرۋ ورىندارىنا، ساياباقتارعا اپارادى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى اتتراكسيوندارداعى بيلەت باعاسىن ءبىلدى.
باعانى ساتىستىرعان كەزدە اشىق اسپان استىندا، ياعني، ورتالىق ساياباقتاردا تۇرعان اتتراكسيون قىزمەتىنىڭ قۇنىن بىلدىك. سونىڭ ىشىندە جەكە ساياباقتاردى نازارعا الدىق. ءبىر بالاعا قاجەتتى قارجى ەسەپتەلدى. وعان شولۋ دوڭگەلەگى، شاعىن پاروۆوز جانە باتۋت كىرەدى. الايدا مۇنداي اتتراكسيون كەيبىرىندە مۇلدە جوق.
بارىنەن دە باعا جەزقازعان قالاسىندا تومەن. ورتا ەسەپپەن مۇندا 1000 - 2500 تەڭگە كەرەك. ءبىراق ءبىر وكىنىش بار. مۇندا شولۋ دوڭگەلەگى مۇلدە جوق، اتكەنشەكتەر تابىلمادى. تەك ۇرمەلى باتۋت قىزمەتىنىڭ قۇنىن بىلدىك.
ودان ءارى سەمەي قالاسى تۇر. مۇندا ءبىر ادامعا ارنالعان بيلەت باعاسى 1000 - 1800 تەڭگە ارالىعىندا. بۇل قالادا دا شولۋ دوڭگەلەگى جوق، تەك شاعىن پاراۆوز بەن باتۋت بار. ولاردا بيلەت باعاسى 500 تەڭگەدەن باستالادى.
تۇركىستان مەن قىزىلوردا قالالارىندا ءۇش اتتراكسيوننىڭ ءارقايسىسىنىڭ قۇنى 1500 تەڭگە. ەكى قالادان ءدا تۇرلى اتكەنشەك تابىلدى. شولۋ دوڭگەلەگىنىڭ باعاسى 500 - 600 تەڭگە. ال پاروۆوزعا ءمىنۋ قۇنى 300 - 400 تەڭگە بولسا، ەڭ قىمباتى باتۋت. باعاسى 500 - 1000 تەڭگە.
قاراعاندىلىق اتا- انالار بالالاردى ساياباققا اپارىپ، قىدىرتسا 1800 - 3500 تەڭگە جۇمسايدى. مۇندا باتۋتتا سەكىرىپ ويناۋ قىمبات. ءبىر سەانسى 1000 - 2500 تەڭگە. ايتا كەتەيىك، قازاقستانداعى باتۋتتارعا 10 مينۋتقا عانا كىرەدى. سونىمەن بىرگە قالاعانىنشا ويناپ، سەكىرۋگە بولاتىن قىزمەت ءتۇرى دە بار.
تاراز ساياباعىنداعى قىزمەت ءبىر بالاعا 1900 - 2400 تەڭگە بولادى. مۇندا شولۋ دوڭگەلەگىنە 800 تەڭگە، پاۆوروزعا 600 تەڭگە، باتۋتقا 500 - 1000 تەڭگە تولەيدى.
تالدىقورعان، پەتروپاۆل مەن اتىراۋ قالالارىندا كوڭىل كوتەرۋگە 2000 تەڭگە جانە ودان دا مول اقشا كەرەك. ارينە ءار قالادا ءارتۇرلى. ماسەلەن تالدىقورعاندا شولۋ دوڭگەلەگىنە ءمىنىپ، ءبىر اينالىپ كەلسە 1000 تەڭگە، ال پەتروپاۆلدا باتۋت 700 تەڭگە جانە ودان قىمبات.
ودان ءارى اقتوبە قالاسى تۇر. مۇندا ءۇش اتراكسيوندى تاڭداساڭىز ءبىر بالاعا 2200 - 3200 تەڭگە تولەۋگە تۋرا كەلەدى.
شىمكەنتتە شولۋ دوڭگەلەگىنىڭ بيلەت قۇنى 1000 تەڭگە، باتۋتتا سەكىرسە 500 - 1000 تەڭگە، ال پاروۆوزعا مىنسە 800 تەڭگە بولادى. قورىتا كەلە ءار بالاعا كەم دەگەندە 2300 - 2800 تەڭگە تولەيدى.
استانا مەن ورال قالالارىندا ءۇش اتتراكسيوننىڭ بيلەت قۇنى 2500 تەڭگەدەن باستالادى. سونىڭ ىشىندە ورالداعى باعا ەلوردا قاراعاندا تومەن. ماسەلەن استانا قالاسىندا ەكى شولۋ دوڭگەلەگى بار. بىرەۋىندە بيلەت باعاسى - 4000 تەڭگە.
كوكشەتاۋ مەن اقتاۋ قالالارىندا باعا شامالاس. تەك باتۋتتا سەكىرۋ باعاسى ءارتۇرلى. ەكى قالادا دا شولۋ دوڭگەلەگىنىڭ بيلەتى 1000 تەڭگە بولسا، پاروۆوز 800 تەڭگە. جالپى ءار بالاعا كەم دەگەندە 2600 تەڭگە جۇمسايدى.
ودان ءارى پاۆلودار مەن قوستاناي قالالارى تۇر. مۇندا باعا 2700 تەڭگەدەن باستالادى. سونىڭ ىشىندە پاۆلودار قالاسىندا شولۋ دوڭگەلەگىنىڭ قۇنى 700 تەڭگە، ال اقتاۋدا 1000 تەڭگە.
الماتى، وسكەمەن قالالارىندا ءبىر بالاعا كەم دەگەندە 3600 تەڭگە جۇمساۋعا تۋرا كەلەدى. وسكەمەن قالاسىندا ءبىر جەردەن ەكىنشى ساياباققا بارۋدىڭ قاجەتى جوق. ال الماتى قالاسىندا ساياباق تا، تاڭداۋ دا كوپ. كەيبىرىندە شولۋ دوڭگەلەگىنىڭ بيلەتى، ەكىنشىسىندە پاروۆوز باعاسى تومەن.