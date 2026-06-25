قازاقستاندا كولىكتەرگە ارنالعان جاڭا مەملەكەتتىك ءنومىر پايدا بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەلەكتروموبيلدەرگە ارنايى مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرى ەنگىزىلەدى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويعان زاڭعا سايكەس، ءتيىستى نورما «جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭنىڭ 70-بابىنا ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
زاڭدا مەملەكەتتىك ءنومىردىڭ ءتۇسى مەن ديزاينى ناقتى كورسەتىلمەگەن. بۇل تالاپتاردى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جەكە نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەر ارقىلى بەكىتەدى. الايدا 2026-جىلدىڭ مامىر ايىندا ءماجىلىس وتىرىسىندا ءى ءى م ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار ءادىلوۆ ۆەدومستۆو حالىقارالىق تاجىريبەگە سۇيەنەتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
الەمدە ەلەكتروموبيلدەردىڭ مەملەكەتتىك نومىرلەرى كوبىنە جاسىل تۇسپەن ەرەكشەلەنەدى. مۇنداي تاجىريبە قىتاي، نورۆەگيا، كانادا، پولشا جانە بەلارۋس ەلدەرىندە قولدانىلادى، - دەيدى ۆيتسە-مينيستر.
ەلەكتروموبيل اۆتوماتتى تۇردە انىقتالادى
ارنايى مەملەكەتتىك ءنومىردى ەنگىزۋدىڭ نەگىزگى سەبەبى - جول كامەرالارى مەن اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەردىڭ ەلەكتروموبيلدى ىشتەن جاناتىن قوزعالتقىشى بار كولىكتەردەن اجىراتا الماۋى. سونىڭ سالدارىنان تەگىن اۆتوتۇراقتى پايدالانۋ، ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتارعا كىرۋ نەمەسە ارنايى قۋاتتاۋ ورىندارىنداعى جەڭىلدىكتەردى بەرۋ كەزىندە قيىندىقتار تۋىندايدى.
جاڭا ۇلگىدەگى مەملەكەتتىك ءنومىردىڭ كومەگىمەن ەلەكتروموبيل اۆتوماتتى تۇردە انىقتالىپ، قوسىمشا تەكسەرۋلەرسىز قاجەتتى جەڭىلدىكتەردى پايدالانا الادى.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، زاڭ كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن العاشقى جاڭا مەملەكەتتىك نومىرلەردى بەرۋ ءۇشىن شامامەن التى اي قاجەت بولادى. وسى ۋاقىت ىشىندە مينيسترلىك ءتيىستى ستاندارتتاردى ازىرلەپ، بەكىتەدى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، 2026-جىلعى مامىر ايىنىڭ باسىندا قازاقستاندا 24 مىڭنان استام ەلەكتروموبيل تىركەلگەن.
ءبىرقاتار جاڭا ۇعىم زاڭمەن بەكىتىلدى
وسى زاڭ جۇرگىزۋشىسىز كولىك تۇرلەرىن قۇقىقتىق تۇرعىدان رەتتەۋگە دە باعىتتالعان.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كولىك تۋرالى» زاڭعا جۇرگىزۋشىسىز كولىك قۇرالى، جۇرگىزۋشىسىز كولىك جۇيەسى، جۇرگىزۋشىسىز كولىكتەردىڭ پايدالانۋ ايماعى جانە قاشىقتان باسقارۋشى وپەراتور ۇعىمدارى ەنگىزىلدى. قاشىقتان باسقارۋشى وپەراتور - قاجەت بولعان جاعدايدا جۇرگىزۋشىسىز كولىكتىڭ قوزعالىسىن ءوز قولىنا الا الاتىن جەكە تۇلعا. سونىمەن قاتار «تەمىرجول كولىگى تۋرالى» زاڭدا جۇرگىزۋشىسىز تەمىرجول كولىگىنە انىقتاما بەرىلدى.
اۆياتسيا سالاسىندا دا ءبىرقاتار جاڭا ۇعىم زاڭمەن بەكىتىلدى. اتاپ ايتقاندا، وزىق اۋە موبيلدىگى، قالالىق اۋە موبيلدىگى، ۆەرتيپورت جانە قالالىق اۋە موبيلدىگى ايماعى تۇسىنىكتەرى ەنگىزىلدى. بۇدان بولەك، اەروتاكسي وپەراتورلارى مەن اۆياتسيالىق تەحنيكانى ازىرلەۋشىلەرگە ارنالعان سەرتيفيكاتتاردىڭ جاڭا تۇرلەرى قاراستىرىلعان.
زاڭعا سايكەس، جۇرگىزۋشىسىز اۋە قوزعالىسىنا قىزمەت كورسەتۋگە شەتەلدىك زاڭدى تۇلعالار مەن قۇرامىندا شەتەلدىك قاتىسۋى بار كومپانيالار جىبەرىلمەيدى. بۇل قىزمەتتى تەك قازاقستاندىق ۇيىمدار عانا اتقارا الادى.
اتالعان وزگەرىستەر الاتاۋدا جۇزەگە اسىرىلا باستاعان جوبالارمەن دە ساباقتاس. بيىل مامىر ايىندا مۇندا جۇرگىزۋشىسىز اەروتاكسيدىڭ كورسەتىلىمدىك ۇشۋى ءوتتى. اپپارات جولاۋشىلارسىز، قاشىقتان باسقارۋ ارقىلى اۋەگە كوتەرىلىپ، شامامەن 10 مينۋت ۇشقاننان كەيىن باستاپقى ورنىنا قايتا قوندى. بولاشاقتا مۇنداي اەروتاكسيلەردى الاتاۋ، قونايەۆ جانە الماتى اراسىنداعى باعىتتاردا پايدالانۋ جوسپارلانىپ وتىر. ول ءۇشىن ارنايى ۆەرتيپورتتار جەلىسى سالىنباق.