قازاقستاندا ازاماتتار شاڭىراق كوتەرۋگە اسىقپايتىن بولعان
استانا. قازاقپارات – 15-مامىر - حالىقارالىق وتباسى كۇنى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى كەيىنگى 10 جىل ىشىندە قانشا جۇپ شاڭىراق كوتەرگەنى جونىندە مالىمەت جاريالادى.
ناقتى كورسەتكىش قانداي؟
2015-جىلمەن سالىستىرعاندا 2025-جىلى تىركەلگەن نەكە سانى 148,8 مىڭنان 116 مىڭعا تومەندەگەن. وسىلايشا، ون جىل ىشىندە نەكە سانى شامامەن 22 پايىزعا ازايعان.
نەكەلەسۋ كوەففيتسيەنتى دە تومەندەگەن. 2015-جىلى 1000 ادامعا 8,48 نەكە تىركەلسە، 2025-جىلى بۇل كورسەتكىش 5,69 بولدى.
وڭىرلەر بويىنشا
وڭىرلەر اراسىندا نەكەلەسۋ كوەففيتسيەنتىنىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى استانادا تىركەلگەن، 1000 ادامعا شاققاندا 6,75 نەكە. ەڭ تومەن كورسەتكىش قىزىلوردا (5,06)، باتىس قازاقستان وبلىستارىندا (5,1) بايقالعان.
بۇل فاكتورعا نە اسەر ەتىپ وتىر؟
كەيىنگى 20 جىلدا نەكەگە تۇرعانداردىڭ ەڭ جوعارى كورسەتكىشى 2012-2013-جىلدارعا تيەسىلى، بۇل مەرزىمدە 1000 ادامعا شاققاندا 9,8-9,9 نەكە تىركەلگەن. سالىستىرمالى تۇردە 2005-جىلى نەكەلەسۋ كوەففيتسيەنتى 8,12 بولعان.
«نەكە سانى تومەندەۋىنە اسەر ەتكەن فاكتورلاردىڭ ءبىرى - دەموگرافيالىق تولقىن. 1990-جىلداردىڭ سوڭىندا تۋعان ۇرپاق وتباسى قۇراتىن جاسقا جەتتى، بۇل كەزەڭدە ەلدەگى تۋۋ كورسەتكىشى ايتارلىقتاي تومەن بولعان. سونىمەن قاتار، ازاماتتار اراسىندا نەكەگە كەش تۇرۋ ءۇردىسى بايقالادى. كەيىنگى 10 جىلدا العاشقى نەكەگە تۇرۋدىڭ ورتاشا جاسى ەرلەردە 0,7 جىلعا، ايەلدەردە 0,6 جىلعا ۇلعايىپ، 2025-جىلى 27,9 جانە 25,3 جاس بولدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.