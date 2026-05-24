قازاقستاندا اپتا ىشىندە بولعان كادرلىق تاعايىنداۋلار
استانا. KAZINFORM - وسى اپتا ەلىمىزدىڭ ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىندا، ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە ءبىرقاتار كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى.
پرەزيدەنت وكىمىمەن ءادىل ميرات ۇلى قۇسمانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ءادىل ميرات ۇلى 1994 -جىلى 25-قاڭتاردا شىعىس قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا ۇلى بريتانيانىڭ وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتىندە (University of Oxford) ماتەماتيكالىق مودەلدەۋ جانە عىلىمي ەسەپتەۋلەر ماماندىعى بويىنشا ماگيستر دارەجەسىن، سونداي-اق نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە ماتەماتيكا ماماندىعى بويىنشا باكالاۆر دارەجەسىن العان. 2024 -جىلعى قاراشا ايىنان باستاپ «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» اق باسقارما ءتوراعاسى بولدى. پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىنىڭ 3.0 مۇشەسى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسىمى بويىنشا جانە ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىنا سايكەس پولكوۆنيك ەرنۇر ءجۇنىسوۆ ق ر ءىىم ۇلتتىق ۇلانى باس قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.
ەرنۇر ءجۇنىسوۆ بۇعان دەيىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جۇيەسىندە باسشىلىق لاۋازىمداردى اتقارعان. ادال قىزمەتى ءۇشىن I I دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن، سونداي-اق ءبىرقاتار مەرەيتويلىق جانە ۆەدومستۆولىق ناگرادالارمەن ماراپاتتالعان.
ق ر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن سەرگەي كومپانيەتس وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
1986 -جىلى اقمولا وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. استانا قالاسىنىڭ مەملەكەتتىك پوليتەحنيكالىق كوللەدجىن، باسقارۋ ينستيتۋتىن، اكادەميالىق يننوۆاتسيالىق ۋنيۆەرسيتەتتى جانە دجوردج ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
2024 -جىلعى اقپاننان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسى» م م باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارادى.
ۇلىتاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە بۇعان دەيىن قوعامدىق دامۋ باسقارماسىن باسقارعان باقىتجان جايلاۋبايەۆ كەلدى.
ب. جايلاۋبايەۆ 1984 -جىلى تۋعان. ەڭبەك جولىن 2005 -جىلى ساتبايەۆ قالاسىندا باستاپ، ون جىل بويى قالالىق مادەني-ساۋىق ورتالىعىن باسقاردى. كەيىن ساتبايەۆ قالاسىنىڭ ىشكى ساياسات، مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ بولىمىندە باسشىنىڭ ورىنباسارى، ودان سوڭ ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ باسشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى.
ەندى سۆەتلانا ءدۇمباي قىزى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ءبىلىم سالاسىنداعى ساپانى قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتىن باسقارادى.
سۆەتلانا ءدۇمباي قىزى 1967 -جىلى ماڭعىستاۋ وبلىسى قاراقيا اۋدانى جەتىباي اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1988 -جىلى س. كيروۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «فيزيكا» ماماندىعى بويىنشا بىتىرگەن. 2014- 2021 -جىلدارى اقتاۋ قالالىق ءبىلىم ءبولىمىنىڭ باسشىسى بولدى. 2021- 2022 -جىلدارى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ءبىلىم باسقارماسىن باسقاردى. 2023- 2026 -جىلدارى ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا «اۋىل» پارتياسىنىڭ وڭىرلىك قۇرىلىمدارىندا جۇمىس ىستەدى.
قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بولىپ نۇرلىبەك بيمىرزايەۆ تاعايىندالدى.
نۇرلىبەك شونجار ۇلى 1970 -جىلى قىزىلوردا وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قىزىلوردا پوليتەحنيكالىق ينستيتۋتىندا ەسەپ جانە اۋديت، «بولاشاق» ۋنيۆەرسيتەتىندە قۇقىقتانۋ ماماندىقتارى بويىنشا ءبىلىم العان. 2023 -جىلدان وسى ۋاقىتقا دەيىن قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارىپ كەلدى.
وسى اپتادا قىزىلوردادا جاڭادان قۇرىلعان ەكى باسقارماعا باسشى تاعايىندالدى.
وبلىستىق تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىلىق تىزگىنىن ەرمەكوۆ دىنمۇحامەد جانداربەك ۇلى قولعا الدى. دىنمۇحامەد جانداربەك ۇلى 1992 -جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ءال فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە قۇقىقتانۋ جانە قارجى ماماندىقتارى بويىنشا ءبىلىم العان. شۆەيتساريا بيزنەس مەكتەبىنىڭ ىسكەرلىك اكىمشىلىك دوكتورى.
وبلىستىق بالالار قۇقىقتارىن قورعاۋ باسقارماسى باسشىسى لاۋازىمىنا باكىروۆ ەرلان ءامىرحان ۇلى تاعايىندالدى. ول 1984 -جىلى قىزىلوردا قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قازاق گۋمانيتارلىق زاڭ ۋنيۆەرسيتەتىندە زاڭتانۋ، «بولاشاق» ۋنيۆەرسيتەتىندە ەكونوميكا جانە قۇرىلىس ماماندىقتارى بويىنشا ءبىلىم العان.
قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەپتەكسەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا كەنەسارى باعبان ۇلى تاعايىندالدى.
كەنەسارى باعبان ۇلى 1992 -جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2015 -جىلى م. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن زاڭگەر ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. ءار جىلدارى الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسىندا ءتۇرلى جاۋاپتى قىزمەتتەر اتقارعان. 2021 -جىلدان وسى ۋاقىتقا دەيىن ق ر قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى تەرگەۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىندا قىزمەت اتقارىپ كەلدى.
جامبىل وبلىسى اكىمىنىڭ وكىمىنە سايكەس جاڭادان قۇرىلعان بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ ەلميرا مىرزا-عالي تاعايىندالدى.
ەلميرا ينيات قىزى 1980 -جىلى جامبىل وبلىسى جامبىل اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2001 -جىلى م. ح. دۋلاتي اتىنداعى تاراز مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى، قىتاي ءتىلى» ماماندىعىن ءتامامداعان. 2002 -جىلى اتالعان وقۋ ورنىندا «فيلولوگيا» ماماندىعى بويىنشا ماگيستراتۋرانى بىتىرگەن. 2021 -جىلدان باستاپ بۇگىنگى كۇنگە دەيىن جامبىل وبلىستىق «اناعا تاعزىم» وتباسىلىق دامۋ الەۋمەتتىك ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى بولىپ ەڭبەك ەتىپ كەلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى جولاۋشى كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا اسەت سۇلتانوۆ تاعايىندالدى.
اسەت بەيسەن ۇلى 1985 -جىلعى 27-قازاندا شىعىس قازاقستان وبلىسى جارما اۋدانىنىڭ شار قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
وسى تاعايىنداۋعا دەيىن شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ جولاۋشى كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنىڭ وندىرىستىك- تەحنيكالىق ءبولىمىنىڭ باس مامانى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
الماتى قۇرىلىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ نۇربول نۇرساعاتوۆ تاعايىندالدى.
نۇربول نۇرساعاتوۆ 1981 -جىلعى 29-قىركۇيەكتە شىعىس قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2003 -جىلى ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، 2005 -جىلى ل. ب. گونچاروۆ اتىنداعى قازاق اۆتوموبيل جول ينستيتۋتى ءتامامداعان. 2022 -جىلعى شىلدە- قازان ارالىعىندا اباي وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى، 2022-2024 -جىلدارى سەمەي قالاسىنىڭ اكىمى بولىپ ەڭبەك ەتتى.سونىمەن قاتار ساكەن ارالبايەۆ الماتى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
ساكەن ارالبايەۆ اباي اتىنداعى الماتى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن جانە اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن «شىعىستانۋ» جانە «تاريح» ماماندىقتارى بويىنشا ءتامامداعان. 2025 -جىلعى جەلتوقساننان باستاپ قازىرگە دەيىن الماتى ءبىلىم باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ جۇمىس ىستەدى.
كولىك مينيسترلىگى اۆتوموبيل جولدارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بۇيرىعىمەن «جول اكتيۆتەرى ساپاسىنىڭ ۇلتتىق ورتالىعى» ش [ج ق ر م ك باس ديرەكتورى لاۋازىمىنا سەرىك يماشيەۆ تاعايىندالدى.
سەرىك يماشيەۆ 1988 -جىلعى 19-اقپاندا دۇنيەگە كەلگەن. ماسكەۋ اۆتوموبيل- جول مەملەكەتتىك تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىن «اۆتوموبيل جولدارى مەن اۋەجايلاردى سالۋ جانە جوبالاۋ» ماماندىعى بويىنشا «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەنديالىق باعدارلاماسى اياسىندا ءتامامداعان. سونداي-اق ا ق ش-تىڭ نيۋ-يورك قالاسىنداعى Ambassador Academy-دە Pre-Master دارەجەسىن جانە Keele University ۋنيۆەرسيتەتىندە MBA دارەجەسىن العان.
وسى اپتادا جادىگەر قوجاحمەت ارنايى جانە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ بويىنشا ۇلتتىق عىلىمي- پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى بولىپ تاعايىندالدى.
جاڭا قىزمەتىندە ج. قوجاحمەت ەلىمىزدەگى ارنايى جانە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋگە، ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار بالالارعا قولجەتىمدى ءارى ساپالى ءبىلىم بەرۋ ورتاسىن قالىپتاستىرۋعا جاۋاپتى بولادى.
سوت تورەلىگى اكادەمياسىنىڭ رەكتورى قىزمەتىنە قانات مۋسين تاعايىندالدى.
قانات قالقامان ۇلى - زاڭ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، دوتسەنت، زاڭگەرلىك ءبىلىم بەرۋ جانە سوت جۇيەسى ءۇشىن كادرلار دايارلاۋ سالاسىندا كوپجىلدىق عىلىمي- پەداگوگيكالىق ءارى باسقارۋشىلىق تاجىريبەسى بار مامان.
سەرگەي تريكوز قازاقستان ەرلەر ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.
سەرگەي تريكوز بۇعان دەيىن «اتىراۋ» كلۋبىندا (2017/18)، «اقتوبە» كلۋبىندا (22.21.2020) جۇمىس اتقارعان. سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ U21 جاستار كلۋب تاريحىنداعى ەرەكشە ازاماتتاردىڭ ءبىرى بولدى. ول 2004-2009 -جىلدارى «قايرات» ساپىندا ەۋروپاداعى العاشقى تاريحي جەتىستىكتەرگە قاتىسىپ، UEFA فۋتزال كۋبوگىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتاندى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ