قازاقستان ينۆەستورلار ءۇشىن سەنىمدى قۇقىقتىق ورتا قالىپتاستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋروردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاندوس ومىراليەۆ قازانداعى ەكونوميكالىق فورۋمدا قازاقستان تاجىريبەسىن تانىستىردى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى XVII «رەسەي - يسلام الەمى: قازان فورۋمى» حالىقارالىق ەكونوميكالىق فورۋمىندا حالىقارالىق قاۋىمداستىققا ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا قازاقستاندىق تاجىريبەنى تانىستىردى.
باس پروكۋروردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاندوس ومىراليەۆ ينۆەستيتسيالاردى قورعاۋدىڭ جاڭا مودەلىن قالىپتاستىرۋ تاجىريبەسى تۋرالى ايتتى.
فورۋم قاتىسۋشىلارى الدىندا ءسوز سويلەگەن ول كاپيتال ءۇشىن جاھاندىق باسەكە جاعدايىندا قۇقىقتىق بولجامدىلىق، اشىقتىق جانە ينستيتۋتتارعا دەگەن سەنىم تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ نەگىزگى فاكتورىنا اينالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان ينۆەستورلار ءۇشىن قولايلى ءارى بولجامدى ورتا قالىپتاستىرۋدى جۇيەلى تۇردە جالعاستىرىپ كەلەدى. بۇگىندە بىزبيزنەسكە تەك اشىق جۇمىس شارتتارىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتارناقتى قۇقىقتىق قورعاۋ تەتىكتەرىن ۇسىنامىز. ءاربىر ينۆەستيتسيالىق جوبانىڭ ارتىندا زاڭ كەپىلدىگى مەن مەملەكەتتىڭ جاۋاپكەرشىلىگى تۇرۋى ءتيىس،-دەدى جاندوس ومىرالييەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس 2024-جىلدان باستاپ پروكۋراتۋرا ورگاندارى ماڭىزدى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ بارلىق كەزەڭىندە سۇيەمەلدەپ كەلەدى.
وسى ۋاقىت ىشىندە پروكۋرورلار 2 مىڭنان استام ينۆەستوردىڭ قۇقىعىن قورعاپ، اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى جويىپ، 270 ينۆەستيتسيالىق جوبانىڭ ىسكە قوسىلۋىن قامتاماسىز ەتتى. سونىڭ ناتيجەسىندە شامامەن 30 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلدى.
ينستيتۋتسيونالدىق رەفورمالارعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. پرەزيدەنتتىڭ جارلىعىمەن 2025-جىلعى جەلتوقساندا باس پروكۋراتۋرا جانىنان ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى قۇرىلىپ، باس پروكۋرورعا ينۆەستيتسيالىق ومبۋدسمەن فۋنكتسيالارى بەرىلدى.
- كوميتەتتىڭ قۇرىلۋى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە قوسۋدانباستاپ ولاردىڭ تولىققاندى جۇمىس ىستەۋىنە دەيىن ينۆەستورلاردىناقتى قۇقىقتىق قورعاۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋداعى ماڭىزدى قادام بولدى،-دەپ اتاپ ءوتتى باس پروكۋروردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
بۇگىندە پروكۋرورلار 36 ەلدەن كەلگەن شەتەلدىك سەرىكتەستەردىڭ قاتىسۋىمەن جالپى قۇنى شامامەن 200 ميلليارد ا ق ش دوللار بولاتىن 3 مىڭعا جۋىق ينۆەستيتسيالىق جوبانى سۇيەمەلدەپ وتىر.
فورۋم قاتىسۋشىلارىنا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى مونيتورينگتەۋگە ارنالعان، تاۋەكەلدەر مەن كىدىرىستەردى جانە پروبلەمالىق ماسەلەلەردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سيفرلىق قۇرالدار دا تانىستىرىلدى.
تاعى ءبىر ماڭىزدى جاڭاشىلدىق - كوميتەت جانىنان مەملەكەت پەن بيزنەس اراسىنداعى ديالوگ الاڭىن قۇرۋ. بۇل الاڭ داۋلاردى سوتقا دەيىن رەتتەۋگە باعىتتالعان.
ءسوز سوڭىندا جاندوس ومىرالييەۆ ينۆەستيتسيالاردى قورعاۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، ينۆەستيتسيالىق احۋال مەن بيزنەستىڭ قۇقىقتىق قاۋىپسىزدىگى ماسەلەلەرى بويىنشا سەرىكتەس ەلدەردىڭ تۇراقتى ساراپتامالىق پلاتفورماسىن قۇرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىندى.
فورۋم اياسىندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا رەسەي مەن ازەربايجان وكىلدەرىمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋلەر دە وتكىزدى. ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىن قۇرۋ جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى پروكۋرورلىق سۇيەمەلدەۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋ بويىنشا قازاقستان تاجىريبەسى شەتەلدىك سەرىكتەستەردىڭ ەرەكشە قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى.
