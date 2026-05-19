قازاقستان ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ حالىقارالىق بەدەلى بويىنشا كوش باستاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاھاندىق ۇلتتىق بەدەل يندەكسىندە ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا كوش باستادى. CEOWORLD مالىمەتى بويىنشا قازاقستاننىڭ حالىقارالىق بەدەلى وتە جوعارى باعالانعان.
رەيتينگتە ەلىمىز ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا ەڭ جاقسى ناتيجەگە قول جەتكىزىپ، 69-ورىن الدى. وعان 197 ەل كىرەدى.
رەيتينگ ءادىسناماسى 10 نەگىزگى سالا مەن 50 جەكە ينديكاتوردى تالداۋعا نەگىزدەلگەن. ولارعا ەلدىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتى، باسقارۋ تيىمدىلىگى، ىشكى جانە سىرتقى ساياساتى، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعى، يننوۆاتسيالىق جانە تەحنولوگيالىق دامۋى جانە باسقا دا ينديكاتورلار كىرەدى.
قورىتىندى بال 0 دەن 100 گە دەيىنگى شكالا بويىنشا دەرەكتەردى ءبىرىڭعاي ينديكاتورعا بىرىكتىرۋ ارقىلى ەسەپتەلدى، مۇندا 100 - ەڭ جوعارى بال.
ت م د ەلدەرى اراسىندا قازاقستان حالىقارالىق بەدەلى بويىنشا ەكىنشى ورىن الدى. ەلدىڭ قورىتىندى ۇپايى 66,62 بالدى قۇرادى. ت م د رەيتينگىندە تومەنگى ورىندا بەلارۋس (59,27 ۇپايمەن 89-ورىن)، ارمەنيا (57,14 ۇپايمەن 93-ورىن)، ازەربايجان (54,15 ۇپايمەن 101-ورىن)، وزبەكستان (37,7 ۇپايمەن 134-ورىن)، قىرعىزستان (34,87 ۇپايمەن 145-ورىن) جانە تاجىكستان (27,92 ۇپايمەن 160-ورىن) تۇر.
- بۇل باسەكەگە قابىلەتتىلىكتىڭ، ىقپالدىڭ جانە وركەندەۋدىڭ ولشەنەتىن جانە ستراتەگيالىق فاكتورى، - دەپ اتاپ ءوتتى CEOWORLD.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، CEOWORLD 2026 جاھاندىق بەدەل يندەكسى ەلدەردى رەيتينگكە قويىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار حالىقارالىق ىقپال تۇجىرىمداماسىنىڭ قالاي وزگەرىپ جاتقانىن كورسەتەدى. قازىرگى الەمدە سەنىم، باسقارۋ ساپاسى، يننوۆاتسيا جانە ەلدىڭ سىرتقى سەرىكتەستەرمەن تۇراقتى قارىم-قاتىناس ورناتۋ مۇمكىندىگى بارعان سايىن ماڭىزدى بولىپ كەلەدى.
