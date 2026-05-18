قازاقستان تاريحىنىڭ التىنشى تومى بەكىتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن «قازاقستان تاريحى: ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىن» اتتى جەتى تومدىق اكادەميالىق باسىلىمدى ازىرلەۋ بويىنشا رەداكسيا القاسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىندا كەڭەستىك كەزەڭدەگى قازاقستان تاريحىنا ارنالعان التىنشى تومنىڭ قولجازباسى قارالدى.
رەداكتسيا القاسى مۇشەلەرىنىڭ ۇسىنىستارى نەگىزىندە جاڭارعان التىنشى تومنىڭ تۇجىرىمداماسىن، قۇرىلىمى مەن مازمۇنىن اۆتورلار ۇجىمىنىڭ جەتەكشىسى، تاريح عىلىمدارىنىڭ كانديداتى كۇلعازيرا بالتابايەۆا تانىستىردى.
قوسىمشا رەداكتسيالىق جۇمىس بارىسىندا 120 دان استام ەسكەرتۋ مەن ۇسىنىس نازارعا الىندى. جالپى العاندا التىنشى توم 7 بولىمنەن، 19 تاراۋدان جانە 126 پاراگرافتان تۇرادى. اۆتورلار ۇجىمىنىڭ قۇرامىنا 70 تەن استام عالىم مەن زەرتتەۋشى ەنگەن.
سونىمەن قاتار تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور بۇركىتباي اياعاننىڭ، الەۋمەتتانۋ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، فيلوسوفيا، ساياساتتانۋ جانە ءدىنتانۋ ينستيتۋتىنىڭ باس ديرەكتورى ايگۇل ءسادۋاقاسوۆانىڭ، «التەرناتيۆا» وزەكتى زەرتتەۋلەر ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى، ساياسي عىلىمدارىنىڭ كانديداتى اندرەي چەبوتاريەۆتىڭ رەتسەنزيالارى تىڭدالدى.
سونداي-اق، رەداكسيا القاسىنىڭ مامبەت قويگەلديەۆ، كەنجەحان ماتىجانوۆ، ديحان قامزابەك ۇلى، نۇرسان ءالىمباي، ەركىن ءابىل، حانكەلدى ءابجانوۆ سەكىلدى مۇشەلەرى ءوز وي-پىكىرلەرىن ورتاعا سالدى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا رەداكسيا القاسى التىنشى تومنىڭ قولجازباسىن بەكىتىپ، باسپاعا دايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
كەلەسى وتىرىستا «قازاقستان تاريحى: ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىن» اتتى اكادەميالىق باسىلىمنىڭ تاۋەلسىز قازاقستان كەزەڭىنە ارنالعان جەتىنشى تومى قاراستىرىلادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا ەلىمىزدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان وڭ وزگەرىستەرگە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەنىن جازعان ەدىك.