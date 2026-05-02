قازاقستان سپورتىنداعى ەڭ تانىمال ينتەرناتسيونال وتباسىلار
استانا. قازاقپارات – 1-مامىر - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى. وسى مەرەكەگە وراي Kazinform ءتىلشىسى وتاندىق سپورت الەمىندەگى ءتۇرلى ۇلت وكىلدەرىنەن قۇرالعان تانىمال اۋلەتتەرگە شولۋ جاسايدى.
ەل يگىلىگىنىڭ نەگىزى - ۇلتارالىق تاتۋلىق. بۇگىنگى مەرەكە قازاقستاندى مەكەن ەتكەن بارشا ەتنوس اراسىنداعى دوستىق پەن بەرەكەنىڭ سيمۆولىنا اينالعان. ەلىمىزدە حالىقتار دوستىعىن ايشىقتايتىن ەتنوسارالىق نەكەلەردىڭ بولۋى قالىپتى قۇبىلىس، سوڭعى جىلدارى تىركەلگەن نەكەلەردىڭ 18-19 پايىزى وسىنداي وداقتاردىڭ ۇلەسىندە.
بۇل - ەلىمىزدە قۇرىلعان ءاربىر بەسىنشى شاڭىراقتىڭ ينتەرناتسيونالدى ەكەندىگىنىڭ كورىنىسى. ولاردىڭ ىشىندە جانكۇيەرگە تانىمال سپورتشىلاردىڭ نەمەسە ەرلى-زايىپتىلاردىڭ ءبىرى ۇلكەن سپورتقا قاتىسى بار جانداردىڭ جۇبى از ەمەس. نازارلارىڭىزعا سپورت سالاسىندا ءجۇرىپ، ءبىر ارنادا توعىسقان تانىمال تۇلعالاردى ۇسىنامىز.