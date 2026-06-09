قازاقستان ۇكىمەتى تۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن قاراستىرادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى تۋريزمدى وركەندەتۋ شارالارىن تالقىلايدى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا باسپا ءسوز كونفەرەنسياسى ۇيىمداستىرىلادى. وندا ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ، ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە-ءمينيسترى نۇركەن شاربيەۆ، Kazakh Tourism Development باس اتقارۋشى ديرەكتورى ەرجان ەركىنبايەۆ، KazakhTourism باسقارما ءتوراعاسى تالعات عازيزوۆ قاتىسادى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ تۋريزم سالاسى نەگىزگى كورسەتكىشتەر بويىنشا تۇراقتى ءوسىم كورسەتتى. ەل ىشىندە ساياحاتتاۋشىلار سانى دا، شەتەلدەن كەلەتىن تۋريستەر اعىنى دا ارتتى.
اتاپ ايتقاندا، ورنالاستىرۋ ورىندارىندا توقتاعان ىشكى تۋريستەر سانى 10,1 ميلليون ادامعا جەتىپ، 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 1 ميلليونعا ارتتى. شەتەلدىك قوناقتاردىڭ دا قىزىعۋشىلىعى ءوسىپ كەلەدى: قوناقۇي قىزمەتىن پايدالانعان تۋريستەر سانى 1,4 ميلليون ادامدى قۇراپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 132,3 مىڭعا كوبەيدى.
جالپى، 2025 -جىلى قازاقستانعا ءتۇرلى تۋريستىك ماقساتپەن (جۇمىس ىستەۋ نەمەسە تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن كەلگەندەردى ەسەپتەمەگەندە) 15,7 ميلليون شەتەل ازاماتى كەلدى. ونىڭ ىشىندە 11,1 ميلليون ادام تۋريست رەتىندە تىركەلدى. بۇل كورسەتكىش تە وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا جوعارى.
سالانىڭ ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى دە ارتىپ كەلەدى. ورنالاستىرۋ ورىندارى، دەمالىس بازالارى مەن قوناق ۇيلەردىڭ جالپى كىرىسى 350,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، ءبىر جىلدا 50,8 ميلليارد تەڭگەگە ۇلعايدى. تۋريستىك ينفراقۇرىلىم كەڭەيىپ، ورنالاستىرۋ نىساندارىنىڭ سانى 4482 گە جەتتى. ءبىر مەزەتتە قابىلداۋ مۇمكىندىگى 233 مىڭنان استام توسەك-ورىندى قۇرادى.
ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىك تە كۇشەيدى. 2025 -جىلى تۋريزم سالاسىنا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى %32,6 عا ءوسىپ، 1256,9 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى (2024 -جىلى - 947,6 ميلليارد تەڭگە).
ەسكە سالايىق، ناۋرىز ايىندا مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تۋريستىك سالانى جانە بالالار سپورتىن قولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
قۇجات تۋريستىك سالانى دامىتۋعا قولايلى جاعداي جاساۋعا جانە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.